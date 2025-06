Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izrazio je želju za snažnijom podrškom američkog predsjednika Donalda Trumpa, kritikujući isključenje Kijeva iz pregovora o okončanju rata njegove zemlje s Rusijom.

Obraćajući se novinarima na aerodromu u Ankari nakon posjete i sastanka s turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom, rekao je kako bi "volio bih da Trump bude više na našoj strani. Mnogi republikanci i demokrate nas podržavaju. Ne želim izgubiti ovu podršku."

"Primjećujemo da izvode (ruskog predsjednika Vladimira) Putina iz političke izolacije, ali to je njihova odluka. Oni pregovaraju", dodao je on.

Primjedbe Zelenskog uslijedile su nakon što su SAD i Rusija održale razgovore u saudijskoj prijestolnici Rijadu, označivši prvi direktan susret američkih i ruskih diplomata od početka rata 24. februara 2022. godine.

Zelenski je također kritikovao isključenje Ukrajine iz pregovora o okončanju rata, dovodeći u pitanje legitimnost bilo kakvih pregovora koji se vode bez učešća Kijeva.

"Kada kažu 'ovo su naši planovi za kraj rata', to nam postavlja pitanje, a gdje smo mi? Gdje smo mi za ovim pregovaračkim stolom? Ovaj rat se odvija unutar Ukrajine. Putin ubija Ukrajince, a ne Amerikance. Ne Evropljani, Ukrajinci umiru", rekao je on.

Poručio je da žele pravedan, trajan i održiv mir.

"Jedna od najvažnijih stvari u svemu ovome je da moramo ići naprijed sa ljudima, sa zemljama koje nam zaista mogu dati sigurnosne garancije. Ako ovo nije kraj rata, već prekid vatre, onda je ovo, naravno, važan korak ka završetku vruće faze rata", rekao je ukrajinski predsjednik.

Zelenski je naglasio da i Ukrajina i Rusija moraju biti za stolom za mirovne pregovore i da treba biti zastupljena ne samo Evropska unija, već i cijeli evropski kontinent.

On je rekao i da je razgovarao o evropskom predstavljanju u razgovorima sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, a on sa liderima EU-a u, te da su u planu dalji razgovori.

Tokom posjete Turkiye, Zelenski se sastao s predsjednikom Erdoganom, zahvalivši Ankari na gostoprimstvu i podršci Ukrajini.

"Naše rasprave su uvijek fokusirane na konkretna pitanja. Imali smo veoma sadržajne pregovore. Iako ne mogu otkriti sve detalje, mogu reći da sam bio zadovoljan time", rekao je on o svom sastanku sa Erdoganom.

Zelenski je ukazao na potrebu za sveobuhvatnom razmjenom zarobljenika, naglašavajući da mnogi Ukrajinci, uključujući krimske Tatare zatvorene zbog svojih vjerskih uvjerenja, ostaju u ruskom zarobljeništvu te podsjetio na Erdoganove napore u osiguravanju oslobađanja zatvorenika.

On je također istakao saradnju Turkiye i Ukrajine u odbrambenoj industriji, ističući trenutne razgovore s turskom odbrambenom kompanijom Baykar, saradnju kada je riječ o bespilotnim letjelicama dugog dometa i tursku izgradnju dvije korvete za ukrajinsku mornaricu, od kojih je jedna završena, a druga planirana za 2026.

Zelenski je napomenuo da je obim trgovine Turkiye i Ukrajine čak i tokom rata premašio šest milijardi dolara i izrazio uvjerenje da će dostići deset milijardi nakon ratifikacije Sporazuma o slobodnoj trgovini.

Što se tiče članstva u NATO-u, Zelenski je istakao da većina evropskih lidera podržava pridruživanje Ukrajine, sa izuzetkom Slovačke, Mađarske, Njemačke i SAD-a.

"Međutim, američki faktor igra značajnu ulogu na ova mišljenja", rekao je on, ističući i podršku predsjednika Erdogana za članstvo Ukrajine u NATO-u u budućnosti.

"Ako NATO nije opcija, o kojim sigurnosnim garancijama govorimo?", rekao je, ističući i da njegova zemlja ima jaku vojsku, ali da postoji stalna potreba za oružjem i novcem za podršku.

Napominjući da su im potrebne i garancije ekonomske sigurnosti, Zelenski je rekao da se "za ovo moramo pridružiti velikom tržištu poput Evropske unije".

Osvrćući se na nacrt prijedloga SAD-a koji bi Washingtonu omogućio pristup ukrajinskim rijetkim mineralima, Zelenski je naglasio da mu nedostaju sigurnosne garancije, dodajući da to ne bi bilo fer za Kijev.

"Uvijek sam otvoren za ulaganje u našu zemlju, ulaganje u naše prirodne resurse. Siguran sam da naše društvo to podržava, naš parlament to podržava. Ali ako ćemo nešto dati, trebali bismo nešto dobiti zauzvrat. Mislim da je to pravedno", rekao je on.

Zelenski je naglasio da Ukrajina ima značajne prirodne resurse, uključujući prirodni gas, naftu, od kojih je veliki dio pod ruskom okupacijom, naglašavajući potrebu za oslobađanjem ovih područja.