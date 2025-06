Njemački birači zabrinuti su zbog ekonomske situacije i rastućeg utjecaja krajnje desničarske stranke Alternativa za Njemačku (AfD) dok se pripremaju izaći na birališta u nedjelju na parlamentarnim izborima.

„Moja najveća briga su desničarske tendencije koje su trenutno u porastu u Njemačkoj“, rekla je Nicole, 29-godišnja muzičarka iz Berlina.

„Na to utiče mnogo faktora – ekonomija je jedan od njih, migracija je drugi“, kazala je za Anadolu, dodajući da polarizacija društva izaziva velike brige.

Antimigrantska stranka AfD zabilježila je rast podrške na 21 posto uoči izbora, učvrstivši poziciju druge najveće stranke iza Kršćanskih demokrata (CDU/CSU). To predstavlja dramatičan porast u odnosu na 10 posto koliko je osvojila na izborima 2021. godine.

Uspon AfD-a potaknuo je ranije nezainteresirane birače da planiraju izaći na birališta u nedjelju. Socijalistička stranka Die Linke zabilježila je rast podrške s tri posto u decembru na osam posto, uglavnom zbog svog snažnog protivljenja AfD-u.

„Zabrinut sam zbog AfD-a i ekonomije. Trenutno ne vidim svijetlu budućnost za ekonomiju ako ne poduzmemo određene korake“, rekao je Damian, 28-godišnji stručnjak za prodaju. Također je izrazio zabrinutost zbog uplitanja Trumpove administracije u njemačke izbore, ali je dodao: „Ljudi će ipak glasati onako kako žele.“

Predizbornu kampanju obilježile su rastuće tenzije između SAD-a i Evrope, posebno nakon kontroverznih poteza američkog rukovodstva. Govor američkog potpredsjednika JD Vancea na Minhenskoj sigurnosnoj konferenciji, gdje je izrazio podršku desničarskim populističkim pokretima, kao i njegov kasniji sastanak s kopredsjednicom AfD-a Alice Weidel, izazvali su dodatne zabrinutosti.

Gutrund, 74-godišnja penzionerka, izrazila je zabrinutost zbog vanjskih utjecaja na njemačku politiku.

„Trump je trenutno za mene najopasnija osoba. On je nepredvidiv, a odluke koje on i njegovi saradnici donose širom svijeta – to je opasno“, rekla je, dodajući da se Nijemci moraju založiti za očuvanje svoje demokratije.

Napomenula je da se frustrirani Nijemci, posebno u bivšim istočnim saveznim državama, sve češće okreću AfD-u, koji, kako tvrdi, ne nudi stvarna rješenja za trenutne probleme i izazove.

„AfD tačno pogađa strahove ljudi. Svijet se mijenja, niko to ne može zaustaviti, a ni AfD ga ne može promijeniti“, rekla je.

Smatra da su "posebno ljudi u Istočnoj Njemačkoj dugo živjeli pod diktaturom i nisu razvili unutrašnje resurse za samostalno rješavanje problema“.

„Sada traže nekoga ko obećava da će jednostavnim rješenjima ukloniti sve njihove probleme, vjerujući da će to promijeniti sve. Vidjet ćemo šta će se dogoditi“, dodala je.

Andrea, 66-godišnja medicinska radnica iz Berlina, priznala je široko rasprostranjenu zabrinutost zbog ekonomskih teškoća i rastuće društvene podjele uzrokovane usponom krajnje desničarskog AfD-a.

„Ne mislim da će AfD nekako doći na vlast, ali izgleda vrlo snažno, to moram priznati“, rekla je, kritikujući stav Trumpove administracije prema Evropi i izjave njegovih saradnika o Njemačkoj.

„Po mom mišljenju, pa, Trump je idiot, ne znam kako bih uopće mogla glasati za njega, ali mnogi jesu“, dodala je.

Sven, 64-godišnjak, izrazio je frustraciju zbog Trumpove administracije i glavnog saradnika američkog predsjednika, tehnološkog milijardera Elona Muska, zbog njihovog odnosa prema Njemačkoj i kontroverznih politika.

„Musk i Trump, trebali bi uzeti jednu od Muskovih raketa, odletjeti na Mars i nikad se ne vratiti – to je moje mišljenje o njima“, rekao je.

„Amerika je nekad bila veliki borac za slobodu, pomogli su Nijemcima da se riješe nacista, a sada se sami pretvaraju u nacističku državu.“

Musk, vlasnik platforme X, više puta je javno podržao krajnje desničarski AfD, uprkos širokim kritikama iz redova njemačkih centrističkih i lijevo orijentiranih političkih stranaka.

Prošle sedmice, Musk je na platformi X napisao: „AfD je jedina nada za Njemačku.“

Otkako je 2022. godine kupio X (bivši Twitter), platforma je, prema kritikama, postala utočište za krajnje desničarske stavove, a Musk širi tip dezinformacija koje je ta društvena mreža nekada zabranjivala.