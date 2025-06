Američki predsjednik Donald Trump u petak je neodređeno nagovijestio da će uskoro biti "dobrih vijesti s Bliskog istoka", ne precizirajući na šta tačno misli.

"Imali smo nesposobnog predsjednika koji nas je uvalio u haos. Isto se dogodilo i na Bliskom istoku", rekao je Trump, misleći na svog prethodnika, Joea Bidena, te poručio:

"Imat ćemo dobre vijesti s Bliskog istoka."

Trump je potom govorio o tome kako je Hamas u četvrtak predao posmrtne ostatke četvero izraelskih talaca, iako nije jasno da li su te dvije izjave međusobno povezane.

"Ono što se jučer dogodilo, prizor tih beba, nije bilo prihvatljivo nikome. Niko nikada nije vidio ništa slično," kazao je.

Hamas je predao četiri kovčega s posmrtnim ostacima ubijenih izraelskih talaca, navodeći da se radi o Shiri Bibas, njenoj djeci Kfiru i Arielu, te zarobljeniku Odedu Lifshitzu. Predaja je bila dio sedme razmjene zarobljenika u okviru prve faze sporazuma o primirju.

Međutim, izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je u video obraćanju u petak ujutro da je Hamas umjesto Bibas vratio tijelo jedne žene iz Gaze.

Izraelski zvaničnik rekao je da je Međunarodni komitet Crvenog križa (ICRC) obavijestio Izrael da je od Hamasa primio još jedno tijelo, za koje grupa tvrdi da pripada Shiri Bibas, izvijestio je u petak izraelski vojni radio.

Potreban sastanak Putina i Zelenskog

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i ruski predsjednik Vladimir Putin morat će na kraju zajedno sjesti za pregovarački sto, izjavio je u petak američki predsjednik Donald Trump.

„Mislim da će predsednik Putin i predsjednik Zelenski morati da se sjednu zajedno, jer znate šta? Želimo da prestane ubijanje miliona ljudi“, rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući.

"Vojnike ubijaju na hiljade sedmično, hiljade vojnika sedmično. Dok razgovaramo ubijaju ih. Zato želim da vidim prekid vatre. I želim da postignemo dogovor. Mislim da imamo šanse da postignemo dogovor. Morao sam biti siguran da Rusija to želi. To je rat koji se nikada ne bi dogodio", dodao je.

Na pitanje novinara o predloženom sporazumu kojim bi SAD dobile dio ukrajinskih prava na rude u zamjenu za nastavak vojne podrške, Trump je rekao: "Mislim da smo prilično blizu."

"Oni se osjećaju dobro zbog toga i to je značajno. To je velika stvar, ali oni to žele, i to nas drži u njihovoj zemlji, i veoma su sretni zbog toga, ali mi dobijamo svoj novac nazad. Ovo je trebalo potpisati mnogo prije", rekao je Trump.

Trump je dalje demantovao izvještaj francuskog lista Le Point da će posjetiti Moskvu u maju.