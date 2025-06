Ministarka odbrane Novog Zelanda, Džudit Kolins, izjavila je da su kineski ratni brodovi pokrenuli drugi vojni manevr sa živom municijom u međunarodnim vodama između Australije i Novog Zelanda.

„Svesni smo izveštaja Novozelandskih odbrambenih snaga da je kineska pomorska grupa obavestila o drugom terminu za aktivnosti sa živom municijom, u subotu popodne po novozelandskom vremenu“, citirao ju je Radio Novi Zeland.

Komercijalni letovi između Australije i Novog Zelanda bili su stavljeni na oprez u petak zbog "straha" od mogućih vežbi sa živom municijom koje bi mogle biti sprovedene od strane dva kineska ratna broda jugoistočno od Sidneja, u međunarodnim vodama.

Ova naredba izazvala je promene u rutama nekoliko međunarodnih letova.

„Juče smo dobili obaveštenje o događaju sa živom municijom. Nije jasno da li je to zaista došlo do realizacije u smislu same upotrebe municije“, rekao je Ričard Marles, min.

On je dodao da, uprkos kratkom obaveštenju, važno je zapamtiti da Kina nije prekršila međunarodno pravo.

Premijer Australije Entoni Albanize razgovarao je u petak sa svojim novozelandskim kolegom Kristoferom Luksanom i rekao da nije bilo opasnosti po bilo kakvu imovinu Australije ili Novog Zelanda.

Albanize je rekao da su brodovi izdala upozorenje da će održati vežbe, uključujući potencijalnu upotrebu živih municija.

Ponovio je da nije jasno da li je došlo do upotrebe municije.

Ministarstvo odbrane Australije tvrdilo je prošle nedelje da je kineski lovački avion ispustio flareove ispred australijskog vojnog aviona u "nesigurnom i neprofesionalnom" incidentu iznad spornog Južnog kineskog mora.

Kanbera je izjavila da je avion kineske Narodne oslobodilačke vojske J-16 "ispustio flareove u neposrednoj blizini" australijskog vojnog P-8A Poseidon patrolnog aviona, koji je "sprovodio rutinsku pomorsku nadzorničku patrole" iznad tog ogromnog vodenog prostora.

Međutim, kinesko ministarstvo odbrane kritikovalo je Australiju zbog njenih navodnih "lažnih narativa" i izjavilo da je ona "namerno prekršila prava i interese Kine u Južnom kineskom moru, a zatim se požalila i širila lažne narative."

„Potvrdili smo da su članovi posade na fregati HMNZS Te Kaha videli kako su iz glavnog topa broda Zunyi ispaljeni projektili, što je očekivano tokom takve vežbe“, rekao je ministar odbrane.

Ona je dodala da ministarstvo odbrane sarađuje sa civilnom avijacijom kako bi osiguralo da svi avioni budu obavešteni.

Ranije je ministar odbrane Australije, Ričard Marles, rekao da Kina nije dala "zadovoljavajući" odgovor na pitanje o pucanjima svojih ratnih brodova u vazdušnom prostoru uz obalu Australije.

Marles je rekao da je ministarka spoljnih poslova Peni Vong pokrenula ovo pitanje sa njenim kineskim kolegom Vangom Ji tokom njihovog sastanka na marginama samita ministara spoljnih poslova G20 u Južnoj Africi.

„Mislim da nemamo zadovoljavajući odgovor od Kine u vezi sa pitanjem obaveštenja. Volela bih da je bilo mnogo više obaveštenja kako bismo izbegli uznemirujuće okolnosti koje su se dogodile juče“, rekao je Marles.

