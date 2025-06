Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas da će odgovor na "politiku nasilja biti trpeljivost i strpljenje", a onima koji ga najavljuju da nasilje nije rješenje.

Vučić je, u selu Drmno tokom posjete poljoprivrednim gazdinstvima, tako odgovorio na pitanje novinara kakav će biti odgovor na "politiku nasilja" imajući u vidu da opozicija najavljuje ponovo upad u institucije, ovog puta u Skupštinu Novog Sada koja je zakazana za ponedjeljak, prenio je Tanjug.

"Mi moramo pokazati trpeljivost, strpljenje. Moramo da molimo ljude da shvate da nasilje nije rešenje. Ako i pored svih molbi i pored svega, ne možete to da učinite, nadležni organi će umeti da odgovore u skladu sa zakonom", rekao je Vučić.

Izjavio je da će sutra od 12 za saobraćaj biti otvoreno novih 32 kilometara, od autoputa do Požarevca i od Velikog Gradišta do Golupca, a kineski izvođač radova je najavio da će cela brza saobraćajnica do Golupca, sa još oko 36 km, biti završena do kraja ove godine.

Protesti i blokade se nastavljaju u brojnim gradovima Srbije sa zahtjevima za procesuiranje odgovornih za pad nadstrešnice na Željezničkoj stanici u Novom Sadu prošle godine, u kojem je poginulo 15 osoba.

Uz ostavku premijera, pokrenut je niz istraga u vezi sa realizacijom više projekata u više gradova Srbije.