Vodopad, koji u februaru, i to ne svake godine, pokaže svu ljepotu u najvatrenijem izdanju, nalazi se u Nacionalnom parku Yosemite u Kaliforniji.

Horsetail Falls, koji se nalazi u ovom nacionalnom parku, izgleda kao erupcija lave, ali zapravo riječ je o vodopadu. Riječ je fascinantnom prirodnom fenomenu koji je vidljiv deset do dvadeset minuta dnevno, i to samo zadnje dvije sedmice u februaru. Naime, tada je sunčeve zrake osvjetljavaju vodopad iz posebnog ugla te dolazi do nevjerojatne optičke varke.

Optičku iluziju stvara sunce tokom zalaska, a vodu Horsetail Falla pretvara u svjetlucavi mlaz lave, koji se proteže 480 metara duž stijena El Capitana.

Ovaj fenomen se pojavljuje samo u savršenim klimatskim uslovima – ne smije biti previše hladno kako bi se snijeg mogao otopiti i napajati vodopad, nebo mora biti vedro, bez magle, kiše ili oblaka.

Ime vodopadu dali su domoroci iz plemena Awahneechee, kojima je vodopad izgledao kao rep konja koji gori u plamenu.

Kolonizatori su otkrili ovaj vodopad davne 1851. godine, a prvu je fotografiju snimio fotograf Galen Rowell tek 1973. godine.

Nacionalni park Yosemite, u saveznoj američkoj državi Kaliforniji, tokom cijele godine privlači veliki broj turista. Park površine 3.080,74 kvadratnih kilometara proglašen je nacionalnim parkom 1890. godine.

Dolinu Yosemite svake godine posjeti više od tri miliona turista. Nacionalni park je uvršten na UNESCO-ovu listu svjetske baštine 1984. godine. Doline, granitne stijene, vodopadi, tekućice i drvo sekoje samo su dio onoga po čemu je ovaj park poznat.

Park je smješten u središnjem gorju Sierra Nevade, a dom je za više od hiljadu vrsta divljeg cvijeća i nekoliko desetina sisavaca, stotine vrsta ptica, te druge životinjske vrste. Ljubitelji života u prirodi imaju priliku da kampiraju u nacionalnom parku i da se pobliže upoznaju sa njegovim ljepotama.