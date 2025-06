"Neću ići i ne moram. Niko me ne tjera na to. Prošlo je dosta vremena otkako je bilo ko proganjan iz političkih razloga. Daćemo sve od sebe da razgovaramo, ako to ne uspije, imamo plan B", objavio je Dodik na mreži X u nedjelju.

Izricanje prvostepene presude u predmetu protiv Milorada Dodika i vršioca dužnosti direktora Službenog glasnika RS-a Miloša Lukića pred Sudom BiH zakazano je u srijedu, 26. februara. Tužilaštvo BiH ih tereti da su počinili krivično djelo "neizvršavanje odluka visokog predstavnika u BiH".

U slučaju osuđujuće presude, prijeti im kazna do pet godina zatvora i zabrana političkog djelovanja.

Lider RS-a i u tom bh. entitetu vladajućeg SNSD-a pozvao je "sve građane koji su me podržali ispred Suda Bosne i Hercegovine u proteklih godinu dana da u srijedu budu ispred Narodne skupštine Republike Srpske" u Banjoj Luci.

Tvrdi kako će "Republika Srpska sve uraditi u skladu sa Ustavom" i dodaje:

"Naš prvi cilj je da odbranimo Ustav BiH, da pozovemo Federaciju BiH (entitet u BiH, op.a.) da pregovara o tome i vratimo je u dejtonski Ustav, ako to ne učini, onda ćemo morati donositi odluke. U tom slučaju, Srpska će proglasiti da je Ustav BiH propao, da su ga srušili oni koji vanustavno prihvataju i donose zakone, jer Ustav kaže da zakone može donositi samo Parlamentarna skupština i niko drugi."

Upitavši "kako je moguće da neko može izmijeniti taj zakon ako nije ispoštovana ta procedura", Dodik zaključuje: "Ako dozvolite da se to sruši, onda ste dozvolili sve."

Ranije u nedjelju, poručio kako će Narodna skupština RS zasjedati u utorak te da će istog dana na skupu u Banjoj Luci "građani dati podršku institucijama RS-a".