Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će se ove sedmice sastati s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim kako bi potpisali sporazum kojim će SAD dobiti udio u ključnim ukrajinskim mineralima i prirodnim resursima.

"Sastat ću se s predsjednikom Zelenskim. Ustvari, on bi mogao doći ove ili sljedeće sedmice da potpiše sporazum, što bi bilo lijepo. Volio bih da ga upoznam. Sastat ćemo se u Ovalnom uredu", rekao je Trump novinarima dok je ugostio francuskog predsjednika Emmanuela Macrona u Bijeloj kući.

Dodao je da je vrlo blizu konačnog dogovora o sporazumu s Ukrajinom.

"I on bi želio doći, koliko sam shvatio, ovdje da ga potpiše. I to bi meni bilo super. Mislim da bi onda moralo da ga odobri skupština ili ko god drugi, ali siguran sam da će se to dogoditi", rekao je Trump.

Ukrajina je do sada odbijala da potpiše sporazum, jer se pregovori nastavljaju oko glavnih nesuglasica, uključujući sigurnosne garancije za Ukrajinu i da li će se prava na mineralne sirovine zamijeniti isključivo za buduću američku vojnu pomoć ili će pokrivati ​​prethodne isplate koje je Ukrajini dala administracija bivšeg američkog predsjednika Joea Bidena.

Ukrajina se nalazi na ogromnim rezervama rijetkih i skupih ruda. Posjeduje oko pet posto ukupnih svjetskih mineralnih resursa, prema izvještaju Svjetskog ekonomskog foruma za 2024.

U Ukrajini se nalazi jedna od najvećih potvrđenih rezervi litijuma, a ta zemlja se može pohvaliti i neonskim plinom koji je ključan za proizvodnju čipova, kao i zalihama berilijuma, uranijuma, cirkonijuma, apatita, željezne rude i mangana.

Američki savjetnik za nacionalnu sigurnost Mike Waltz rekao je da će SAD zapravo braniti svaku ekonomsku investiciju u ukrajinske mineralne resurse.

"Ovo bi moglo značiti trilione, ne samo za ukrajinski narod, već i za nas i za stabilnost u regionu. A ta ekonomska ulaganja su jedna od najboljih sigurnosnih garancija kojima se Ukrajina može nadati", rekao je jutros u intervjuu za Fox News.