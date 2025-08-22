Predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev izjavio je u četvrtak da zemlja mora biti spremna za rat u svakom trenutku, naglasivši da nacionalna sigurnost zavisi od države, naroda i oružanih snaga.

"Naše oružane snage svakog minuta i svakog dana stoje na straži interesa i sigurnosti naše države. Pratimo i nastavit ćemo pratiti moguće izvore prijetnji", rekao je Alijev tokom posjete regiji Kalbajar.

Dodao je da je Azerbejdžan od završetka Drugog karabaškog rata 2020. godine proširio vojne kapacitete, povećao broj specijalnih jedinica i formirao nove komandose.

Nabavljeni su moderni dronovi, artiljerijski sistemi i modernizovani borbeni avioni, a potpisani su i ugovori za nove lovce, rekao je.

"Uvijek moramo biti spremni za rat, jer tok globalnih dešavanja čini nemogućim predvidjeti šta će se dogoditi sutra", istakao je Alijev.