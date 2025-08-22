Predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev izjavio je u četvrtak da zemlja mora biti spremna za rat u svakom trenutku, naglasivši da nacionalna sigurnost zavisi od države, naroda i oružanih snaga.
"Naše oružane snage svakog minuta i svakog dana stoje na straži interesa i sigurnosti naše države. Pratimo i nastavit ćemo pratiti moguće izvore prijetnji", rekao je Alijev tokom posjete regiji Kalbajar.
Dodao je da je Azerbejdžan od završetka Drugog karabaškog rata 2020. godine proširio vojne kapacitete, povećao broj specijalnih jedinica i formirao nove komandose.
Nabavljeni su moderni dronovi, artiljerijski sistemi i modernizovani borbeni avioni, a potpisani su i ugovori za nove lovce, rekao je.
"Uvijek moramo biti spremni za rat, jer tok globalnih dešavanja čini nemogućim predvidjeti šta će se dogoditi sutra", istakao je Alijev.
"Ako iko pomisli da počini provokaciju protiv Azerbejdžana, ponovo će se pokajati. Od sada ćemo živjeti kao pobjednički narod i pobjednička država."
Govoreći o regionalnoj povezanosti, Alijev je rekao da će jedan od transportnih koridora prolaziti kroz Armeniju, povezujući Azerbejdžan s eksklavom Nakhchivan.
"Naša pozicija uvijek je bila osnova u izradi mirovnog sporazuma s Armenijom. Armenija je već preuzela ovu obavezu, i nadam se da ćemo u narednim godinama moći putovati vozom i automobilom iz glavnog dijela Azerbejdžana do Nakhchivana", kazao je.
Dodao je da će ruta povezivati ne samo teritorije Azerbejdžana, nego i služiti kao međunarodni transportni koridor.
"Izgradnja željeznice do Zangilana uspješno se nastavlja i vjerovatno će biti završena iduće godine. Armenija je također preuzela ovu obavezu, što je još jedno historijsko dostignuće za nas."