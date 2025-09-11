Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov govorio je na plenarnom zasjedanju Strateškog dijaloga Rusija – Vijeće za saradnju arapskih zemalja Zaliva (GCC) u Sočiju.
Naglasio je da su izraelski napadi na Dohu 9. septembra grubo kršenje međunarodnog prava.
„S dubokom zabrinutošću smo primili vijest o ovom činu. Smatramo ga zadiranjem u suverenitet i teritorijalni integritet nezavisne države, korakom koji vodi ka daljnjoj destabilizaciji situacije na Bliskom istoku “, rekao je Lavrov.
Ministar je izraelske postupke nazvao "ciničnima", podsjetivši da Katar igra ključnu ulogu posrednika u pregovorima između Izraela i Hamasa o prekidu vatre u Gazi.
Prema njegovim riječima, napadi izraelske vojske potkopavaju međunarodne napore za pronalaženje mirnih rješenja i pokazuju nespremnost da se zaustavi humanitarna katastrofa.
"Izrael nastoji potkopati samu mogućnost stvaranja palestinske države", rekao je Lavrov.
Ministar vanjskih poslova je napomenuo da će tokom sastanka Rusija i GCC razgovarati o zajedničkim koracima za minimiziranje negativnih posljedica izraelskih napada. Moskva je spremna pružiti pomoć u oblikovanju kolektivnog stave, kako unutar Vijeća za saradnju, tako i u okviru Arapske lige i Organizacije islamske saradnje.
Osmi sastanak Strateškog dijaloga Rusija-GCC na nivou ministara vanjskih poslova održan je u Sočiju. Vijeće uključuje Bahrein, Katar, Kuvajt, UAE, Oman i Saudijsku Arabiju. Prethodni sastanak održan je u septembru 2024. u Rijadu.