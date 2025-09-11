Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov govorio je na plenarnom zasjedanju Strateškog dijaloga Rusija – Vijeće za saradnju arapskih zemalja Zaliva (GCC) u Sočiju.

Naglasio je da su izraelski napadi na Dohu 9. septembra grubo kršenje međunarodnog prava.

„S dubokom zabrinutošću smo primili vijest o ovom činu. Smatramo ga zadiranjem u suverenitet i teritorijalni integritet nezavisne države, korakom koji vodi ka daljnjoj destabilizaciji situacije na Bliskom istoku “, rekao je Lavrov.

Ministar je izraelske postupke nazvao "ciničnima", podsjetivši da Katar igra ključnu ulogu posrednika u pregovorima između Izraela i Hamasa o prekidu vatre u Gazi.