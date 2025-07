Sarajevo će 25. i 26. septembra 2025. godine biti domaćin najvećeg samita umjetne inteligencije u jugoistočnoj Evropi "Kiss the Future 2025", koji će okupiti vodeće stručnjake iz Microsofta, Googlea, OpenAI-ja, Samsunga i IBM-a.

Događaj organizuje Blum Institut, prvi institut za razvoj umjetne inteligencije u Bosni i Hercegovini, uz podršku kompanije Bloomteq. Samit se održava pod pokroviteljstvom Predsjedništva Bosne i Hercegovine i uz podršku UniCredit banke.

Glavni program održat će se u Narodnom pozorištu Sarajevo, uz još tri prateće lokacije koje će ugostiti radionice, panele i demonstracije AI rješenja.

Program za različite profile učesnika

"Već drugu godinu zaredom trudimo se posjetiocima pružiti kvalitetan, relevantan i aktuelan program iz oblasti umjetne inteligencije. Naš fokus je jasno definisan: The End of Hype, The Start of Impact - što je ujedno i slogan ovogodišnje konferencije", naveli su organizatori iz sarajevskog Blum Instituta.

Program je osmišljen za različite profile učesnika - od rukovodilaca kompanija, inženjera, osnivača startupa, studenata do predstavnika javnih institucija, univerziteta, banaka, medija ili marketinških agencija.

Posjetitelji će imati priliku slušati AI stručnjake iz kompanija Microsoft, Google DeepMind, OpenAI, Samsung Global Research, IBM, Fujitsu, AWS, Red Hat, Deutsche Welle, Spar i mnogih drugih.

"Tech festivalska atmosfera" u centru grada

Događaj će se održavati na više lokacija i tematski podijeljenih pozornica, stvarajući "pravu tech festivalsku atmosferu u centru Sarajeva".

Pored centralne lokacije u Narodnom pozorištu, inženjeri i oni koji vode inženjerske timove imat će priliku prisustvovati intenzivnim dvodnevnim radionicama i predavanjima koja prate najnovije trendove u industriji.

Treća pozornica bit će posvećena profesionalcima koji žele istražiti primjenu AI alata u poslovanju, bilo da se radi o pojedincima ili kompanijama iz svijeta marketinga, kreativne industrije i medija.

Program upotpunjuje Kiss The Future EXPO 2025, zona sa partnerskim izložbenim prostorima najperspektivnijih domaćih i regionalnih kompanija.

Međunarodni investitori i berlinska delegacija

Posebnu pažnju privlači četvrta pozornica "Investors Stage" u organizaciji AQVC fonda, koja će okupiti više od 20 međunarodnih investicionih fondova specijaliziranih za oblast umjetne inteligencije.

Dodatnu važnost događaju daje zvanična posjeta delegacije iz Berlina, predvođena berlinskim Senatom u partnerstvu s organizacijom enpact. Delegaciju čine istaknuti startup osnivači, investitori i lideri industrije u oblasti umjetne inteligencije.

"U septembru ćemo u Sarajevu ugostiti najveće globalne lidere iz oblasti tehnologije i AI-ja, čiji eksperti oblikuju budućnost svijeta. Program koji pripremamo i profil govornika koje dovodimo predstavljaju nivo koji do sada nikada nije viđen u Bosni i Hercegovini", poručili su iz Blum Instituta.

TRT Balkan kao ključni medijski partner

TRT Balkan će nastupiti kao ključni medijski partner samita i organizovati radionicu o primjeni umjetne inteligencije u modernom novinarstvu i medijskoj proizvodnji u okviru treće pozornice, pružajući praktična znanja za medijske profesionalce regiona.

Pozicioniranje Sarajeva kao regionalnog centra

"Naša misija je jasna - da Sarajevo učinimo regionalnim centrom AI inovacija, i da posjetioci iz BiH i regiona dobiju priliku učiti direktno od svjetskih stručnjaka, bez potrebe da putuju u London, Berlin ili San Francisco", dodali su organizatori.

Učesnici i posjetioci će imati priliku za ciljani B2B networking kroz formalne i neformalne dnevne i večernje susrete, osmišljene da podstaknu nova partnerstva i poslovne prilike.

Ulaznice za događaj dostupne su putem platforme Entrio, a više informacija mogu se pronaći na https://kissthefuture.ai.