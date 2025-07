Prvi električni tramvaj ponovo se vratio na šine glavnog grada Bosne i Hercegovine.

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo i KJKP GRAS uspjeli su da prvi električni tramvaj bude spreman za sezonsku liniju, a nakon obavljenih testnih vožnji u proteklim danima, od danas je počeo saobraćati.

Sarajevo je 1895. godine dobilo eletričnu rasvjetu i uporedo sa njom krenuo je i prvi električni tramvaj.

Električni tramvaj zamijenio je dotadašnji tramvaj na konjsku vuču, koji je Sarajevom počeo voziti prije 140 godina.

TRAM 1895 vozit će radnim danima od 10 do 13 i od 18 do 22 sata. Vikendom će voziti od 10 do 21 sat.

"Tramvaj je jedan od simbola Sarajeva. Mnogo zahtjeva za ovaj tramvaj smo imali od građana i turističkih agencija našeg grada. Vožnja će biti autentično iskustvo i vjerujem da će svi biti zadovoljni", rekao je kantonalni ministar saobraćaja Adnan Šteta.

Istakao je da je "cilj bio da ga osposobimo i uredimo za vožnju, a da pri tome ne gubi svoju autentičnost."

"Najbitnije od svega da smo tramvaj ponovo vratili na šine, a prijedloga i ideja za njegov sadržaj i izgled, ne sumnjam, će biti sve više, što me i raduje", dodao je Šteta.