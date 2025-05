Košarka u kolicima, osim fizičkom zdravlju, doprinosi i psihosocijalnoj rehabilitaciji njenih igrača, kaže profesor Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Nišu Marko Aleksandrović, koji se nalazi i na čelu Saveza klubova košarke u kolicima.

Za Anadolu ističe da klubovi u Srbiji imaju sve bolju opremu, ali da nedostaje zainteresovanost osoba sa invaliditetom da se ovim sportom bave. Zato poziva sve da se u njemu oprobaju.

Košarka u kolicima u svetu se igra od četrdesetih godina prošlog veka, a postala je paraolimpijski sport još na prvim paraolimpijskim igrama u Rimu 1960. godine.

Savez klubova košarke u kolicima, koji obuhvata klubove širom Srbije, osnovan je u Nišu 2022. godine. Organizuje različita državna takmičenja sa ciljem da se ovaj sport što više promoviše i da se za njega opredeli što više osoba sa invaliditetom.

Cilj što više takmičenja

„Nama je cilj da imamo što više takmičenja da bi osobe sa invaliditetom, odnosno košarkaši u kolicima, iz Srbije, ali i regiona koji su deo ove lige, imali priliku za psihosocijalnom rehabilitacijom. Prvenstveno mi je važan taj deo, a tek onda takmičarski“, kaže Marko Aleksandrović, predsednik Saveza klubova košarke u kolicima.

Zahvaljujući Savezu, postoje Liga Srbije u basketu u kolicima, Liga Srbije u košarci u kolicima, Kup Srbije u basketu u kolicima i Kup Srbije u košarci u kolicima. Klubovi, kaže Aleksandrović, poslednjih godina raspolažu opremom koja zadovoljoava potrebe evropskih i svetskih takmičenja.

„Pre nekih 6 godina, kada je košarka u kolicima bila organizovanija na reprezentativnom nivou, nije imala opremu. U međuvremenu stvari su se poboljšale i preko projekata, u okviru Ministarstva pravde, dobijena su sredstva na javnom konkursu. Došli smo do toga da imamo sjajnu opremu, tako da neki klubovi, neki igrači, mogu da se ne postide da učestvuju u finalu paraolimpijskih igara sa tim kolicima“, priča Aleksandrović.

Međutim, primećuje da opada interesovanje za sportom.

„Čini mi se da ima manje zainteresovanih osoba sa invaliditetom da se bave sportom, ali to nije samo specifičnost osoba sa invaliditetom, to je specifičnost, čini mi se, današnjeg vremena. I to ne mislim samo za Srbiju, nego i mnogo šire, da ne kažem globalno“, govori profesor.

Nastojanja da sport opstane

Dodaje da sa svojim kolegama čini sve da sport opstane i da im u tome značajno pomažu projekti Evropske unije.

„Zahvaljujem ovom prilikom projekt menadžeru našeg saveza dr Miljanu Hadžoviću koji se veoma angažovao da u toku prošle i ove godine Savez klubova košarke u kolicima, a i Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Nišu, dobiju Erasmus Plus projekte i tako pokrijemo deo troškova organizacije Saveza“, kaže Aleksandrović.

Jedna od aktivnosti u okviru tih projekata bio je završni turnir Lige Srbije u košarci u kolicima koji je u Nišu održan poslednjeg vikenda u martu.

Šampion Srbije postao je branilac prošlogodišnje titule – KKK Pobednik BN01 iz Beograda, dok je visešampion ekipa KKK Mega Despot iz Beograda. Ekipa domaćina KKK Nais iz Niša zauzela je treće mesto.

I treneri i igrači pozivaju sve zainteresovane da se oprobaju u košarci u kolicima. Nije neophodno da invaliditet košarkaša bude takav da kolica koristi u svakodnevnom životu, već pravilo nalaže da svaki takmičar, u zavisnosti od stepena invaliditeta, nosi određeni broj bodova. Na treneru je da to pravilo ispoštuje i na parket postavi takvu kombinaciju igrača koja ravnopravno uključuje i osobe sa većim stepenom invaliditeta, u čemu se ogleda inkluzija ovog sporta.

Utakmice traju 40 minuta, a igraju se na terenu istih dimenija i koševima iste visine kao u klasičnoj košarci.