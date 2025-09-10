Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je izraelski napad na Katar naredio premijer Benjamin Netanyahu, a ne Washington.

„Ovo je bila odluka premijera Netanyahua, a ne moja“, napisao je Trump na Truth Social.

„Odmah sam naredio specijalnom izaslaniku Steveu Witkoffu da obavijesti ljude u Kataru o predstojećem napadu, što je on i učinio, ali, nažalost, prekasno da bi ga zaustavio“, dodao je.

Katarsko ministarstvo vanjskih poslova odbacilo je tvrdnje Bijele kuće da je Doha unaprijed obaviještena, rekavši da je američka poruka stigla tek kad su eksplozije već bile u toku.

Doha je osudila napad kao „očito kršenje međunarodnog prava“ i prijetnju suverenitetu i sigurnosti zemlje.