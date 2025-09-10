Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je izraelski napad na Katar naredio premijer Benjamin Netanyahu, a ne Washington.
„Ovo je bila odluka premijera Netanyahua, a ne moja“, napisao je Trump na Truth Social.
„Odmah sam naredio specijalnom izaslaniku Steveu Witkoffu da obavijesti ljude u Kataru o predstojećem napadu, što je on i učinio, ali, nažalost, prekasno da bi ga zaustavio“, dodao je.
Katarsko ministarstvo vanjskih poslova odbacilo je tvrdnje Bijele kuće da je Doha unaprijed obaviještena, rekavši da je američka poruka stigla tek kad su eksplozije već bile u toku.
Doha je osudila napad kao „očito kršenje međunarodnog prava“ i prijetnju suverenitetu i sigurnosti zemlje.
Trump je rekao da je razgovarao s Netanyahuom nakon napada, gdje mu je izraelski lider rekao da želi „uspostaviti mir“.
Trump je također nazvao katarskog emira, šejha Tamima bin Hamada al-Thanija, i uvjerio ga da se takav incident neće ponoviti.
„Bombardovanje unutar Katara, suverene države i bliskog saveznika Sjedinjenih Država, koja predano naporno radi i preuzima rizike zajedno s nama kako bismo stvorili mir, ne služi ni ciljevima Izraela ni SAD-a“, napisao je Trump, ponavljajući ranije izjave glasnogovornice za štampu Bijele kuće Karoline Leavitt.
Trump je rekao da je naložio državnom sekretaru Marcu Rubiju da finalizira sporazum o odbrambenoj saradnji s Katarom, kao signal spremnosti Washingtona da ojača veze uprkos incidentu.