SVIJET
2 minuta čitanja
Trump o napadu na Katar: Netanyahu je djelovao sam
„Ovu odluku donio je premijer Netanyahu, ne ja“, napisao je američki predsjednik Donald Trump na Truth Socialu.
Trump o napadu na Katar: Netanyahu je djelovao sam
Ministarstvo vanjskih poslova Katara odbacilo je tvrdnje Bijele kuće da je Doha unaprijed obaviještena / Reuters
10 Septembar 2025

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je izraelski napad na Katar naredio premijer Benjamin Netanyahu, a ne Washington.

„Ovo je bila odluka premijera Netanyahua, a ne moja“, napisao je Trump na Truth Social.

„Odmah sam naredio specijalnom izaslaniku Steveu Witkoffu da obavijesti ljude u Kataru o predstojećem napadu, što je on i učinio, ali, nažalost, prekasno da bi ga zaustavio“, dodao je.

Katarsko ministarstvo vanjskih poslova odbacilo je tvrdnje Bijele kuće da je Doha unaprijed obaviještena, rekavši da je američka poruka stigla tek kad su eksplozije već bile u toku.

Doha je osudila napad kao „očito kršenje međunarodnog prava“ i prijetnju suverenitetu i sigurnosti zemlje.

Preporučeno

Trump je rekao da je razgovarao s Netanyahuom nakon napada, gdje mu je izraelski lider rekao da želi „uspostaviti mir“.

Trump je također nazvao katarskog emira, šejha Tamima bin Hamada al-Thanija, i uvjerio ga da se takav incident neće ponoviti.

„Bombardovanje unutar Katara, suverene države i bliskog saveznika Sjedinjenih Država, koja predano naporno radi i preuzima rizike zajedno s nama kako bismo stvorili mir, ne služi ni ciljevima Izraela ni SAD-a“, napisao je Trump, ponavljajući ranije izjave glasnogovornice za štampu Bijele kuće Karoline Leavitt.

Trump je rekao da je naložio državnom sekretaru Marcu Rubiju da finalizira sporazum o odbrambenoj saradnji s Katarom, kao signal spremnosti Washingtona da ojača veze uprkos incidentu.

 

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us