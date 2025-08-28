RAT PROTIV GAZE
2 minuta čitanja
Među 317 ljudi umrlih od gladi u Gazi od oktobra 2023. godine je 121 dijete, saopštilo je Ministarstvo zdravstva.
28 August 2025

Još četvero Palestinaca, uključujući dvoje djece, umrlo je od pothranjenosti i gladi u Pojasu Gaze, koji je pod izraelskom blokadom, u posljednja 24 sata, saopćilo je u četvrtak Ministarstvo zdravstva.

U saopštenju ministarstva navodi se da su novi smrtni slučajevi povećali broj smrtnih slučajeva povezanih s glađu od oktobra 2023. na 317, uključujući 121 dijete.

Novi smrtni slučajevi došli su nakon što je Vladin ured za medije Gaze upozorio da isporuke pomoći ostaju daleko ispod hitnih potreba.

Navodi se da je u posljednjih pet dana u enklavu ušlo samo 467 kamiona od planiranih 3.000, pri čemu je većina od 2.654 kamiona koji su stigli u proteklom mjesecu opljačkana "uz izraelsko saučesništvo".

Izrael je držao sve prijelaze u Gazu zatvorenima od 2. marta, blokirajući ulazak humanitarne pomoći uprkos hiljadama kamiona s pomoći koji čekaju na granici. Posljednjih sedmica Tel Aviv je dozvolio samo ograničene količine pomoći, za koje zvaničnici kažu da ne pokrivaju ni minimalne potrebe 2,4 miliona stanovnika te teritorije.

Izrael je od oktobra 2023. ubio skoro 63.000 Palestinaca u Gazi. Vojna kampanja je opustošila enklavu, koja se suočava s glađu.

Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata protiv enklave.

