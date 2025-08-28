Još četvero Palestinaca, uključujući dvoje djece, umrlo je od pothranjenosti i gladi u Pojasu Gaze, koji je pod izraelskom blokadom, u posljednja 24 sata, saopćilo je u četvrtak Ministarstvo zdravstva.

U saopštenju ministarstva navodi se da su novi smrtni slučajevi povećali broj smrtnih slučajeva povezanih s glađu od oktobra 2023. na 317, uključujući 121 dijete.

Novi smrtni slučajevi došli su nakon što je Vladin ured za medije Gaze upozorio da isporuke pomoći ostaju daleko ispod hitnih potreba.

Navodi se da je u posljednjih pet dana u enklavu ušlo samo 467 kamiona od planiranih 3.000, pri čemu je većina od 2.654 kamiona koji su stigli u proteklom mjesecu opljačkana "uz izraelsko saučesništvo".