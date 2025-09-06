Američki predsjednik Donald Trump u petak je potpisao izvršnu naredbu kojom se namjerava preimenovati Ministarstvo odbrane SAD-a u Ministarstvo rata, te nagovijestio da će se obratiti Kongresu kako bi promjena postala zvanična.

"Mislim da to šalje poruku pobjede. Mislim da to šalje poruku snage, vrlo snažne, mnogo snažnije nego što bi iko zaista shvatio," rekao je Trump novinarima u Ovalnom uredu.

Američki predsjednik rekao je da će raditi s Kongresom na kodifikaciji promjene, ali je tvrdio da nije jasno da li zakonodavci moraju djelovati kako bi to postalo službeno. Ustav SAD-a daje Kongresu ovlasti da osniva i preimenuje savezne agencije.

"Mi idemo s tim vrlo snažno. Postoji pitanje da li oni to moraju, ali mi ćemo to staviti pred Kongres," rekao je.

Kopija Trumpove naredbe koju je objavila Bijela kuća navodi da se Ministarstvo rata i prateća terminologija uvode kao sekundarni nazivi pored onih koje je zvanično uspostavio Kongres.

Sekretar odbrane Pete Hegseth, kojem Trumpova naredba daje alternativnu titulu sekretara za rat, rekao je da su promjene usmjerene na "obnavljanje ratničkog etosa" ministarstva.

"Promijenili smo ime poslije Drugog svjetskog rata, iz Ministarstva rata u Ministarstvo odbrane 1947. godine, i kao što ste rekli, gospodine predsjedniče, od tada nismo dobili nijedan veliki rat – i to nije kritika naših vojnika, bilo da se radi o Korejskom ratu, Vijetnamskom ratu ili generaciji u Iraku i Afganistanu," rekao je Hegseth uz Trumpa.