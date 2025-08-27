SVIJET
Trump odbacio ruske sumnje u legitimnost Zelenskog: Svi glume, sve su to gluposti
Nije važno šta govore. Svi glume. Sve su to gluposti, kazao je američki predsjednik, dodajući da bi se mirovni pregovori mogli održati ove godine.
Trump je predložio da bi lideri dvije zaraćene zemlje mogli održati direktne razgovore s ciljem okončanja rata u Ukrajini. / AA
27 August 2025

Nedavne izjave ruskih zvaničnika koji dovode u pitanje legitimnost ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog predstavljaju "pretvaranje", rekao je u utorak američki predsjednik Donald Trump.

"Nije važno šta govore. Svi glume. Sve su to gluposti", rekao je Trump novinarima nakon više od tri sata dugog sastanka kabineta u Bijeloj kući.

Odgovarao je na pitanje o izjavama ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova, koji je u nedjelju doveo u pitanje legitimnost Zelenskog.

"(Ruski predsjednik Vladimir) Putin je spreman da se sastane sa Zelenskim kada dnevni red bude spreman za samit", rekao je Lavrov za NBC News i dodao:

"Legitimnost je druga stvar."

"Priznajemo ga (Zelenskog) kao de facto šefa režima i u tom svojstvu smo spremni da se sastanemo s njim. Ali kada je u pitanju potpisivanje pravnih dokumenata... trebalo bi nam vrlo jasno razumijevanje od strane svih da je osoba koja potpisuje legitimna i da, prema ukrajinskom Ustavu, gospodin Zelenski trenutno nije", ustvrdio je.

Lavrov je također rekao da je Putin tokom svog posljednjeg telefonskog razgovora s Trumpom prenio spremnost Moskve da nastavi direktne mirovne pregovore s Kijevom, ali da samit na visokom nivou, poput onog između Putina i Zelenskog, mora biti "vrlo dobro pripremljen".

Na sastanku s Putinom 15. augusta na Aljasci, Trump je predložio da bi lideri dvije zaraćene zemlje mogli održati direktne razgovore s ciljem okončanja rata u Ukrajini.

Specijalni izaslanik američkog predsjednika Steve Witkoff rekao je na sastanku kabineta da će se ove sedmice održati razgovori o sukobu i da se nada okončanju rata do kraja godine.

Ranije u utorak, Zelenski je rekao da su ove sedmice planirani kontakti sa zemljama koje bi mogle biti domaćini potencijalnog samita s ruskom stranom.

