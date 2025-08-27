"Priznajemo ga (Zelenskog) kao de facto šefa režima i u tom svojstvu smo spremni da se sastanemo s njim. Ali kada je u pitanju potpisivanje pravnih dokumenata... trebalo bi nam vrlo jasno razumijevanje od strane svih da je osoba koja potpisuje legitimna i da, prema ukrajinskom Ustavu, gospodin Zelenski trenutno nije", ustvrdio je.

Lavrov je također rekao da je Putin tokom svog posljednjeg telefonskog razgovora s Trumpom prenio spremnost Moskve da nastavi direktne mirovne pregovore s Kijevom, ali da samit na visokom nivou, poput onog između Putina i Zelenskog, mora biti "vrlo dobro pripremljen".

Na sastanku s Putinom 15. augusta na Aljasci, Trump je predložio da bi lideri dvije zaraćene zemlje mogli održati direktne razgovore s ciljem okončanja rata u Ukrajini.

Specijalni izaslanik američkog predsjednika Steve Witkoff rekao je na sastanku kabineta da će se ove sedmice održati razgovori o sukobu i da se nada okončanju rata do kraja godine.

Ranije u utorak, Zelenski je rekao da su ove sedmice planirani kontakti sa zemljama koje bi mogle biti domaćini potencijalnog samita s ruskom stranom.