Palestinski izaslanik pri UN-u, Majed Bamya, upozorio je da je život u Gazi postao "ruski rulet s metkom u gotovo svakoj komori", opisujući svakodnevni strah i neizvjesnost koju trpi više od dva miliona Palestinaca.

"Više od dva miliona Palestinaca, od kojih su polovina djeca, već više od 650 dana se bude ne znajući hoće li preživjeti taj dan i idu spavati ne znajući hoće li se probuditi ujutro", rekao je Bamya tokom hitne sjednice Vijeća sigurnosti UN-a u srijedu.

"U Gazi svi putevi vode u smrt", dodao je.

"Izrael prisiljava Palestince da biraju između smrti i raseljavanja. Tim putem Izrael želi da bude napuštanje Gaze. To je bio cijeli plan od prvog dana."

Bamya je rekao da svijet postaje neosjetljiv na patnju, napominjući da Izraelci 90 do 130 Palestinaca ubiju svakodnevno, "samo zato što su Palestinci".

Kritikovao je izraelski narativ koji krivi Palestince za vlastito ugnjetavanje, rekavši: "Žele reći da smo mi odabrali da odemo, da smo odabrali da budemo okupirani, da smo odabrali da budemo ugnjetavani. Uvijek je naša krivica."

Pozvao je na hitan i sveobuhvatan pristup humanitarnoj pomoći:

„Pomoć mora stići do cijele Gaze, u dovoljnom obimu. To nije stvar političkih pregovora – to je osnovna ljudska potreba.“

Bamya je također osudio ono što je nazvao „kolapsom međunarodnog prava i odgovornosti“.

„U kakvom to svijetu živimo kada se oni koji brane međunarodno pravo smatraju krivima, a počinitelji nikada ne odgovaraju?“

Izaslanik je na kraju uputio apel:

„Spasite Gazu – ili smo svi osuđeni na propast. Spasite Gazu, da bi nas sve Gaza mogla spasiti."