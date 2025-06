Izložbu "MEMENTO: fragmenti srebreničkog genocida" u srijedu naveče je u sjedištu Evropske službe za vanjske poslove u Briselu otvorila visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas, u okviru aktivnosti obilježavanja 30 godina od genocida u Srebrenici.

"Uprkos monstruoznoj namjeri da se uništi bošnjački narod u Srebrenici, sjećanje na ubijene živi zauvijek, u našim mislima i u našim uspomenama – kako što se ova izložba i zove", kazala je Kallas, izražavajući zahvalnost organizatorima izložbe.

"I baš kao što nas ova izložba pokušava naučiti, sjećanje na zločine nije godišnji ritual. Sjećanje je svakodnevni poziv na suočavanje s mržnjom, netolerancijom i nepravdom. Time uništavamo korijene zločina", dodala je.

MEMENTO je niz snažnih ličnih priča, ispričanih kroz artefakte pronađene u masovnim grobnicama i ličnim arhivama. Uz svaki predmet nalazi se portret i svjedočenje preživjelog ili člana porodice koji je izgubio voljene u genocidu. Zajedno nude uvid u duboko ličnu perspektivu događaja iz jula 1995. godine. Izložbu je organizovala Evropska služba za vanjske poslove (EEAS) u saradnji sa Centrom za postkonfliktna istraživanja (PCRC) iz Sarajeva, Memorijalnim centrom Srebrenica i Programom Mehanizma za informisanje zajednica pogođenih sukobima u Hagu.

"Ne postoje riječi kojima bismo opisali naše emocije, posebno pred neumornim zlom. Zato su slike na ovoj izložbi toliko upečatljive. Džepni sat koji označava trenutak kada je vrijeme stalo za njegovog vlasnika. Kratke hlače jednoga tinejdžera, koje se nikada više neće nositi. Svjedočanstvo žene koja i sada, nakon trideset godina traži svog najstarijeg sina. Želim da se svi sjetimo šta se dogodilo u Srebrenici", kazala je Kallas na otvaranju izložbe.

Prisjetila se svoje nedavne posjete Bosni i Hercegovini: "Posjetila sam Sarajevo u aprilu ove godine i sve moje poruke su se odnosile na djelovanje. Govorila sam o posvećenosti Evropske unije očuvanju sigurnosti Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina je dio naše evropske porodice."

Velma Šarić, osnivačica Centra za postkonfliktna istraživanja (PCRC), naglasila je da ova izložba donosi snažne priče o genocidu i preživljavanju.

"Obuhvata lične predmete porodica žrtava, predmete pronađene u masovnim grobnicama u istočnoj Bosni i sa puta poznatog kao 'Marš smrti'. Kroz ove priče odajemo počast više od 8.000 muslimanskih muškaraca i dječaka koji su ubijeni u srebreničkom genocidu. To je snažan podsjetnik na kontinuirano putovanje Bosne ka miru i pravdi. Kroz naš rad se nadamo da ćemo inspirisati mlade ljude da uče iz prošlosti, promovišu mir i suprotstave se mržnji i nasilju - sada i u budućnosti", dodala je.

Mirela Osmanović, iz Memorijalnog centra Srebrenica, podsjetila je da je "prošlo 30 godina od srebreničkog genocida."

"Za mnoge je to davna prošlost. Ali za nas - za preživjele, za porodice žrtava, za one od nas koji rade u Memorijalnom centru – genocid je stalno prisutan. Ne iz želje da ostanemo u prošlosti, već zato što pravda i dostojanstvo nisu stvari koje zakopate i nastavite dalje. To se gradi vremenom, istinom i s pažnjom", kazala je.

Osmanović je dodala da "u vremenu kada je poricanje sve glasnije, u vremenu kada se ratni zločinci ne samo brane, već i otvoreno veličaju - kada murali zamjenjuju sudske presude, a šutnja susreće govor mržnje - ova izložba služi kao podsjetnik da istina nije stvar mišljenja, već dokaza i moralne odgovornosti."

Pored izložbe, dokumentarni film "Samir Mehić Bowie - pisma iz Srebrenice", koji govori o životu srebreničkog gitariste, bit će prikazan u Briselu 1. jula u 18 sati u Centru za likovne umjetnosti Bozar. Nakon projekcije je planirana panel diskusija.