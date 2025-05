Albanija ove godine obilježava 112. godišnjicu formiranja Oružanih snaga, budući da je 4. decembra 1912. godine osnovana Albanska nacionalna armija, koja je u različitim historijskim periodama prošla kroz nekoliko faza transformacije.

Članstvo Albanije u NATO-u u aprilu 2009. takođe je dovelo do transformacije oružanih snaga u profesionalnu vojsku, koja se sastoji od hiljada pripadnika, vojnog i civilnog osoblja.

Dio ove transformacije predstavlja i sve veće uključivanje žena u vojsku, pri čemu one trenutno čine više od 20 posto vojnog i civilnog osoblja. U posljednjim godinama žene u Oružanim snagama Albanije bile su zastupljene na visokim rukovodećim pozicijama, ali su se isticale i na mnogim drugim ključnim funkcijama unutar vojske.

Armela Murati (28) je ušla u historiju Oružanih snaga Albanije kao prva žena pilot, a trenutno je na službi u vazduhoplovnoj bazi Farka u Tirani. Murati, koja ima čin poručnice, u albanskoj je vojsci četiri godine, a već dvije godine je certifikovani pilot.

Murati, koja je također studirala englesku književnost u Albaniji, za Anadolu ističe da je želju da služi vojsku naslijedila od oca.

"Prvog septembra 2020. godine sam postala dio Oružanih snaga. Želja da budem u vojsci potiče iz porodice, jer je moj otac, koji je dugi niz godina služio u vojsci, na mene to prenio", kazala je Murati.

Murati je u septembru 2022. godine, nakon obuke u zemlji i inostranstvu, certifikovani pilot vojnog helikoptera.

Ističe da je biti dijelom vazduhoplovstva, a posebno kao pilotkinja, za nju velika privilegija.

"Biti u Oružanim snagama nije lako, ali je čast i ponos. Zaista želim da odem što dalje u ovoj profesiji i dostignem što više. Krenula sam svojim putem, zaista želim da se razvijam koliko god je to moguće", dodala je.

Jedan od najposebnijih i najuzbudljivijih trenutaka u njenoj karijeri bio je solo let helikopterom, koji je predstavljao prijelomnu tačku i odredio pravac njenog daljeg profesionalnog puta kao pilota.

"To je let kroz koji svaki pilot mora proći, leteći sam, kako bi dokazao vještine da i sam može upravljati helikopterom. Bio je to dan pun emocija i nakon toga smo slavili", prepričava uzbuđeno Murati.

Ističe da traganje za znanjem i obuka za pilota nikada ne prestaje.

"Mi, kao mladi piloti, smo još u fazi obuke. Vazduhoplovstvo i piloti su obučeni da služe državi u dobrim i lošim vremenima. Neke od situacija za koje se obučavamo su požari, poplave, spašavanje, transport leševa i mnoge druge poslove koje država traži", kazala je Murati.

Na kraju je naglasila da svi zadaci u vazduhoplovstvu zahtijevaju izuzetnu posvećenost i predanost. Ističući da je historija pokazala kako žene mogu biti jednako uspješne kao i muškarci u mnogim oblastima, Murati je pozvala mlade da ustrajno rade na ostvarenju svojih snova i ciljeva, i da nikada ne odustanu od svojih ambicija.