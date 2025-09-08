RAT PROTIV GAZE
Ured za migracije obustavlja donošenje odluka u slučajevima Palestinaca
Migri razmatra svoje smjernice o prihvatljivim dokumentima za dozvole boravka nakon što je palestinski inženjer dobio odluku o deportaciji u augustu. Njegov pasoš nije prihvaćen jer Finska ne priznaje državu Palestinu.
Arhivska fotografija: Žena drži palestinsku putovnicu. / Reuters
8 Septembar 2025

Migraciona služba Migri je objavila da privremeno obustavlja donošenje odluka o odbijanju boravišnih dozvola za Palestince dok preispituje svoje smjernice o prihvatljivim dokumentima.

Ova objava uslijedila je nakon što je Helsingin Sanomat izvijestio o slučaju 25-godišnjeg palestinskog inženjera kojem je Migri izdao odluku o deportaciji jer palestinski pasoši, prema novim smjernicama, više nisu prihvaćeni kao nacionalni dokumenti. Ovo je rezultat Migrine interpretacije novog zakona o strancima i činjenice da Finska ne priznaje Palestinu kao državu.

Ministarstvo vanjskih poslova nije promijenilo svoja pravila na osnovu ovog zakona, te je i dalje moguće putovati u Finsku s palestinskim pasošem.

Migri navodi da je Ministarstvo vanjskih poslova predložilo da se njihova definicija nacionalnog putnog dokumenta primjenjuje i u odlukama o boravišnim dozvolama.

Agencija još uvijek ne može reći hoće li ovo preispitivanje dovesti do promjena u praksi. Procjena će trajati nekoliko sedmica.

