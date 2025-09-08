Migraciona služba Migri je objavila da privremeno obustavlja donošenje odluka o odbijanju boravišnih dozvola za Palestince dok preispituje svoje smjernice o prihvatljivim dokumentima.

Ova objava uslijedila je nakon što je Helsingin Sanomat izvijestio o slučaju 25-godišnjeg palestinskog inženjera kojem je Migri izdao odluku o deportaciji jer palestinski pasoši, prema novim smjernicama, više nisu prihvaćeni kao nacionalni dokumenti. Ovo je rezultat Migrine interpretacije novog zakona o strancima i činjenice da Finska ne priznaje Palestinu kao državu.

Ministarstvo vanjskih poslova nije promijenilo svoja pravila na osnovu ovog zakona, te je i dalje moguće putovati u Finsku s palestinskim pasošem.