Jubilarno 80. zasjedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija započelo je u utorak pozivom novoizabrane predsjednice Annalene Baerbock na jedinstvo i djelovanje u suočavanju s globalnim krizama.

Philemon Yang, predsjednik 79. saziva Generalne skupštine, predao je čekić svojoj nasljednici Baerbock, koja postaje tek peta žena u historiji koja predvodi Generalnu skupštinu.

"Bila mi je čast predsjedavati parlamentom čovječanstva", rekao je Yang u svom obraćanju na završnoj sjednici.

"Kako se sukobi šire, kako naša planeta gori, kako se gaze ljudska prava, naš odgovor mora biti jasan, ne odustajemo. Ovdje smo. Vidimo vas", rekla je Baerbock u svom uvodnom obraćanju.

Naglašavajući da se Skupština nalazi na raskrsnici, u presudnom trenutku, naglasila je da države članice trebaju volju i ambiciju da obećanje pretvore u djela, u praksu, a obaveze u mjerljiv napredak.

Obećala je nepristrasnost u svojoj ulozi.

"Obavezujem se da ću služiti svakoj od 193 države članice ove organizacije. Isto tako, bit ću nepristrasna, graditelj mostova, vođena samo jednom stvari, Poveljom Ujedinjenih nacija. To će biti moja zvijezda vodilja", poručila je.

Pozvala je na hitno djelovanje u vezi s globalnim izazovima.