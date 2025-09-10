Jubilarno 80. zasjedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija započelo je u utorak pozivom novoizabrane predsjednice Annalene Baerbock na jedinstvo i djelovanje u suočavanju s globalnim krizama.
Philemon Yang, predsjednik 79. saziva Generalne skupštine, predao je čekić svojoj nasljednici Baerbock, koja postaje tek peta žena u historiji koja predvodi Generalnu skupštinu.
"Bila mi je čast predsjedavati parlamentom čovječanstva", rekao je Yang u svom obraćanju na završnoj sjednici.
"Kako se sukobi šire, kako naša planeta gori, kako se gaze ljudska prava, naš odgovor mora biti jasan, ne odustajemo. Ovdje smo. Vidimo vas", rekla je Baerbock u svom uvodnom obraćanju.
Naglašavajući da se Skupština nalazi na raskrsnici, u presudnom trenutku, naglasila je da države članice trebaju volju i ambiciju da obećanje pretvore u djela, u praksu, a obaveze u mjerljiv napredak.
Obećala je nepristrasnost u svojoj ulozi.
"Obavezujem se da ću služiti svakoj od 193 države članice ove organizacije. Isto tako, bit ću nepristrasna, graditelj mostova, vođena samo jednom stvari, Poveljom Ujedinjenih nacija. To će biti moja zvijezda vodilja", poručila je.
Pozvala je na hitno djelovanje u vezi s globalnim izazovima.
"Ujedinimo se kako bismo donijeli pomoć gladnoj djeci Gaze, vratili budućnost afganistanskim djevojčicama, donijeli mir narodu Ukrajine, osigurali sigurnost sudanskim ženama i djevojčicama, spasili male otočne države od klimatske katastrofe i ispunili obećanje o okončanju siromaštva u svim njegovim oblicima", poručila je.
Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres čestitao je Baerbock i obećao joj podršku.
"Još jednom čestitam na vašem izboru, koji ima dodatni značaj jer postajete tek peta žena u historiji izabrana na ovu važnu ulogu", rekao je Guterres.
Podsjetio je države članice da Povelja nije samoizvršavajuća i pozvao ih da prikupe istu odlučnost i duh odlučnosti koji su doveli delegate u San Francisco 1945. godine.
Američki State Department je krajem augusta objavio odbijanje i poništavanje viza za visoke palestinske zvaničnike, uključujući predsjednika Mahmouda Abbasa, čime ih je efektivno spriječio da putuju u New York na sastanke UN-a u vrijeme kada se nekoliko evropskih zemalja priprema da prizna Državu Palestinu.
Američki državni sekretar Marco Rubio tvrdio je da bi priznanje Palestine stvorilo velike probleme dok Izrael napreduje s planovima za aneksiju okupirane Zapadne obale.
Generalna skupština UN-a, koja svake godine okuplja svjetske lidere u New Yorku, a ovogodišnje je zvanično otvorena pod temom "Bolje zajedno: 80 i više godina za mir, razvoj i ljudska prava".
"Sedmica na visokom nivou", tokom koje svjetski lideri održavaju svoje govore, počeće 22. septembra. Očekuje se učešće na visokom nivou iz 190 zemalja na Generalnoj skupštini.