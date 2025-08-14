Izraelska vojska je u protekla tri dana srušila više od 300 kuća u naselju Zeitoun u centralnom Pojasu Gaze kao dio plana okupacije.
Mahmoud Basal, glasnogovornik Civilne zaštite u Gazi, rekao je u srijedu da je izraelska vojska izvela teške napade u Zeitounu, namjerno ciljajući civilna stambena područja.
Napomenuo je da su izraelske snage posebno ciljale zgrade s pet ili više spratova, a zbog korištenog eksploziva uništene su i okolne strukture.
Neke kuće su uništene dok su stanovnici još bili unutra, što je uzrokovalo ljudske žrtve, a rušenje je izvršeno bez prethodne najave. Intenzivno bombardiranje spriječilo je timove civilne zaštite da dođu do ranjenika.
Izrael se suočava sa sve većom osudom zbog genocidnog rata u Gazi, gdje je od oktobra 2023. godine ubio više od 61.700 ljudi.
U novembru 2024, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava sa tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u enklavi.