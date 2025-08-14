Izraelska vojska je u protekla tri dana srušila više od 300 kuća u naselju Zeitoun u centralnom Pojasu Gaze kao dio plana okupacije.

Mahmoud Basal, glasnogovornik Civilne zaštite u Gazi, rekao je u srijedu da je izraelska vojska izvela teške napade u Zeitounu, namjerno ciljajući civilna stambena područja.

Napomenuo je da su izraelske snage posebno ciljale zgrade s pet ili više spratova, a zbog korištenog eksploziva uništene su i okolne strukture.

Neke kuće su uništene dok su stanovnici još bili unutra, što je uzrokovalo ljudske žrtve, a rušenje je izvršeno bez prethodne najave. Intenzivno bombardiranje spriječilo je timove civilne zaštite da dođu do ranjenika.