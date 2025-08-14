RAT PROTIV GAZE
1 minuta čitanja
Izrael uništio više od 300 kuća u naselju Zeitoun u Gazi za tri dana
Izraelska vojska navodno ruši kuće civila bez prethodne najave.
Izrael uništio više od 300 kuća u naselju Zeitoun u Gazi za tri dana
Izrael se suočava sa sve većom osudom zbog genocidnog rata u Gazi, gdje je od oktobra 2023. godine ubio više od 61.700 ljudi. / AA
14 August 2025

Izraelska vojska je u protekla tri dana srušila više od 300 kuća u naselju Zeitoun u centralnom Pojasu Gaze kao dio plana okupacije.

Mahmoud Basal, glasnogovornik Civilne zaštite u Gazi, rekao je u srijedu da je izraelska vojska izvela teške napade u Zeitounu, namjerno ciljajući civilna stambena područja.

Napomenuo je da su izraelske snage posebno ciljale zgrade s pet ili više spratova, a zbog korištenog eksploziva uništene su i okolne strukture.

Neke kuće su uništene dok su stanovnici još bili unutra, što je uzrokovalo ljudske žrtve, a rušenje je izvršeno bez prethodne najave. Intenzivno bombardiranje spriječilo je timove civilne zaštite da dođu do ranjenika.

Preporučeno

Izrael se suočava sa sve većom osudom zbog genocidnog rata u Gazi, gdje je od oktobra 2023. godine ubio više od 61.700 ljudi.

U novembru 2024, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava sa tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u enklavi.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us