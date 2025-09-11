Najmanje 35 ljudi je poginulo, a 131 ranjeno kada su izraelski ratni avioni u srijedu izveli zračne napade na više lokacija u Jemenu, saopćila je grupa Huti.
Televizija Al-Masirah, kojom upravljaju Huti, objavila je da su napadi ciljali medicinsku ustanovu u glavnom gradu Sani, sjedište centralne banke i vladin kompleks u provinciji Al-Džauf na sjeveroistoku Jemena.
Borbeni avioni pogodili su i kancelarije novina "26. septembar" i "Al-Yemen", kao i stambene objekte, navodi isti izvor.
Televizija je također saopćila da su Huti koristili protivzračnu odbranu protiv izraelskih aviona tokom napada.
Izraelska vojska, međutim, tvrdi da su napadi bili usmjereni na vojne ciljeve Huta u područjima Sane i Al-Džaufa.
Prema njihovom saopćenju, pogođeni su vojni kampovi Huta, sjedište vojne službe za odnose s javnošću i skladište goriva.
Krajem prošlog mjeseca izraelski napad na Sanu usmrtio je 12 visokih zvaničnika Husija, uključujući premijera Ahmeda Ghaliba Al-Rahawija i devet drugih ministara.
Izrael je posljednjih mjeseci izveo više talasa zračnih napada na položaje Huta širom Jemena, kao odmazdu za raketne i dronske napade Huta na Izrael.
Od novembra 2023. Husi izvode raketne i dronske napade na izraelske ciljeve, kao i na komercijalne brodove u Crvenom moru, Adenskom zaljevu i Arapskom moru, u znak podrške Palestincima u Gazi, gdje je u izraelskom genocidnom ratu ubijeno više od 64.600 ljudi.