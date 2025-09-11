Najmanje 35 ljudi je poginulo, a 131 ranjeno kada su izraelski ratni avioni u srijedu izveli zračne napade na više lokacija u Jemenu, saopćila je grupa Huti.

Televizija Al-Masirah, kojom upravljaju Huti, objavila je da su napadi ciljali medicinsku ustanovu u glavnom gradu Sani, sjedište centralne banke i vladin kompleks u provinciji Al-Džauf na sjeveroistoku Jemena.

Borbeni avioni pogodili su i kancelarije novina "26. septembar" i "Al-Yemen", kao i stambene objekte, navodi isti izvor.

Televizija je također saopćila da su Huti koristili protivzračnu odbranu protiv izraelskih aviona tokom napada.

Izraelska vojska, međutim, tvrdi da su napadi bili usmjereni na vojne ciljeve Huta u područjima Sane i Al-Džaufa.