DIP: Do 16,30 sati glasovala oko trećina birača



Oko trećine hrvatskih birača iskoristilo je do nedjelje poslijepodne svoje pravo odlučivati o lokalnoj vlasti za iduće četiri godine.

Do 16,30 sati glasovalo je 33,06 posto birača, što je 2,48 posto manje nego na izborima u svibnju 2021. kada je do istog vremena glasovalo 35,54 posto, objavilo je Državno izborno povjerenstvo (DIP).

DIP: Tek manja kršenja izborne šutnje



Slučajevi kršenja izborne šutnje uglavnom se odnose na objave na društvenim mrežama, kaže član i glasnogovornik DIP-a Slaven Hojski

Slično je bilo i u subotu kada su do DIP-a stizale pritužbe da se na pojedinim profilima na društvenim mrežama objavljuju statusi promidžbenog karaktera.

DIP je građane, ali i sve izborne sudionike, ranije pozvao da poštuju šutnju, a da njene povrede prijavljuju općinskim, gradskim i županijskim izbornim povjerenstvima te Izbornom povjerenstvu Grada Zagreba čiji su kontakt podaci objavljeni na mrežnoj stranici DIP-a.

Izborna šutnja traje cijelu subotu i nedjelju do 19 sati, tj. do zatvaranja 6.600 biračkih mjesta koliko ih je otvoreno u nedjelju u 7 sati.

U tri i pol sata, koliko su otvorena biračka mjesta, dio birača, ali i kandidata, već je ispunio svoju dužnost. Koliko je birača glasovalo, znat će se u podne kada će DIP objaviti prve podatke o odazivu, druge će objaviti u 17 sati.

Lokalnu vlast bira nešto više od 3,5 milijuna birača

Najviše biračkih mjesta otvara se u Zagrebačkoj (642) i Splitsko-dalmatinskoj županiji (609) te u Gradu Zagrebu (605), a najmanje u Ličko-senjskoj (113) i Međimurskoj županiji (158).

Bit će otvorena do 19 sati do kada je na snazi i dvodnevna izborna šutnja za čije su kršenje predviđene prilično visoke novčane kazne te se kreću od 398 eura za fizičke do čak 66.361 eura za pravne osobe. Kazne izriču prekršajni sudovi.

Povrede izborne šutnje prijavljuju se općinskim, gradskim i županijskim izbornim povjerenstvima te Gradskom izbornom povjerenstvu Zagreba.

Za izvršnu i predstavničku lokalnu vlast natječe se 31.082 kandidata, a tko će od njih biti izabran, odlučuje nešto više od 3,5 milijuna birača.

Vijeća i skupštine može birati i 297 birača državljana drugih država članica EU koji imaju prebivalište ili boravište u Hrvatskoj.

Zbog složenosti lokalnih izbora, odnosno činjenice da se na izborni dan provodi oko 1200 različitih izbora, na njima se može glasovati samo u mjestu prebivališta.

U Ogulinu, gradu u Karlovačkoj županiji i Maloj Subotici, općini u Međimurskoj županiji u nedjelju se, primjerice, istovremeno održava po šest različitih vrsta izbora.

U Ogulinu se bira gradonačelnik i Gradsko vijeće, karlovački župan i Županijska skupština te zamjenici gradonačelnika i župana iz reda srpske manjine koja živi na tom području.

U Maloj Subotici, u kojoj žive i pripadnici romske nacionalne manjine, bira se općinski načelnik i vijeće, varaždinski župan i Županijska skupština te zamjenici načelnika i župana iz reda romske manjine.

U Zagrebu se biraju i članovi vijeća 17 gradskih četvrti i 218 mjesnih odbora

U Zagrebu će birači, uz gradonačelnika i Gradsku skupštinu, moći birati i članove vijeća 17 gradskih četvrti i 218 mjesnih odbora.

Građani koji nemaju važeću osobnu iskaznicu i nisu upisani u izvatke iz popisa birača dostavljene na biračka mjesta za lokalne izbore, moći će glasovati s potvrdom za glasovanje, tzv. plavom potvrdom.

U nedjelju će ju izdavati nadležna upravna tijela u županijama i Gradu Zagrebu, od 7 do 19 sati.

Za lokalne je izbore tiskano gotovo 13 milijuna glasačkih listića u različitim bojama, za župana i gradonačelnika Zagreba plave, za gradonačelnike i općinske načelnike bijele, za županijske skupštine svijetlo smeđe, a za općinska i gradska vijeća ružičaste boje.

Kakvo su zanimanje građani pokazali za izbore vidjet će se u nedjelju u podne i u 17 sati kada će Državno izborno povjerenstvo objaviti podatke o odazivu do 11,30 sati, odnosno do 16,30 sati.

Prve izborne rezultate počet će objavljivati u 21 sat.

Lokalne izbore prati nešto više od 6.600 promatrača.