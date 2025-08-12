Crna Gora i dalje se bori sa požarima, koji bukte na više lokacija, a jedan od njih približio se i glavnom gradu zbog čega je jedno vrijeme bio obustavljen i saobraćaj na putu Podgorica - Cetinje.

Osim u Podgorici, vatra je izbila u Nikšiću, Bijelom Polju, Čanju, Buljarici. Najkritičnije stanje bilo je u Buljarici i Čanju, dok je u Podgorici najteže bilo u Piperima, Smokovcu, Kakaritskoj Gori i Doljanima, prenosi portal RTCG.

"Trenutno su odbranjeni svi objekti koji su sinoć bili ugroženi", rekao je generalni direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje Miodrag Bešović.

Dodao je da su u Podgoricu pristigli vatrogasci iz Tivta, Kotora, Herceg Novog, Danilovgrada, Cetinja, Berana, Žabljaka, Pljevalja i Bijelog Polja, te da gašenje požara otežava jak vjetar koji će, prema prognozama, duvati i u utorak. U Piperima su građani u utorak ujutro bez vode i struje.