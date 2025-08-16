16 August 2025
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je u subotu da su razgovori američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina na Aljasci dali „novi zamah“ naporima za okončanje rata Rusije i Ukrajine.
“Sastanci održani na Aljasci između američkog predsjednika Donalda Trumpa i predsjednika Ruske Federacije Vladimira Putina pružili su novi zamah u potrazi za okončanjem rata Rusije i Ukrajine”, napisao je Erdogan u izjavi na svojim društvenim mrežama.
Preporučeno
„Pozdravljamo Samit na Aljasci i nadamo se da će ovaj novi proces, uz učešće ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, postaviti temelje za trajni mir. Turkiye je spremna dati svaki doprinos u uspostavljanju mira“, dodao je Erdogan.