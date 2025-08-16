TÜRKİYE
Erdogan: Susret Trump-Putin daje „novi zamah“ ka okončanju rata u Ukrajini
Turski predsjednik izrazio nadu da će novi proces s ukrajinskim predsjednikom postaviti temelje za trajni mir, dodajući da je Turkiye spremna pomoći na svaki način.
Turkiye je spremna dati svaki doprinos u uspostavljanju mira“, dodao je Erdogan. / AA
16 August 2025

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je u subotu da su razgovori američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina na Aljasci dali „novi zamah“ naporima za okončanje rata Rusije i Ukrajine.

“Sastanci održani na Aljasci između američkog predsjednika Donalda Trumpa i predsjednika Ruske Federacije Vladimira Putina pružili su novi zamah u potrazi za okončanjem rata Rusije i Ukrajine”, napisao je Erdogan u izjavi na svojim društvenim mrežama.

„Pozdravljamo Samit na Aljasci i nadamo se da će ovaj novi proces, uz učešće ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, postaviti temelje za trajni mir. Turkiye je spremna dati svaki doprinos u uspostavljanju mira“, dodao je Erdogan.

