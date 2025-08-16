Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je u subotu da su razgovori američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina na Aljasci dali „novi zamah“ naporima za okončanje rata Rusije i Ukrajine.

“Sastanci održani na Aljasci između američkog predsjednika Donalda Trumpa i predsjednika Ruske Federacije Vladimira Putina pružili su novi zamah u potrazi za okončanjem rata Rusije i Ukrajine”, napisao je Erdogan u izjavi na svojim društvenim mrežama.