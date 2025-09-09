SVIJET
Voz udario u dvospratni autobus u Meksiku: 10 mrtvih, 61 povrijeđenih
Vozač autobusa pokušao preći prugu prije nailaska voza, što je dovelo do teškog sudara.
9 Septembar 2025

Deset osoba je poginulo, a 61 je povrijeđena kada je teretni voz u ponedjeljak udario u dvospratni putnički autobus u centralnom Meksiku, saopćile su vlasti.

Nesreća se dogodila u gradu Atlacomulco, u saveznoj državi Meksiko, u poznatom industrijskom području, kada je vozač autobusa pokušao preći prugu prije nailaska voza, što je dovelo do teškog sudara.

Riječ je o jednoj od najtežih nesreća koja se dogodila dok zemlja širi svoj željeznički sistem.

„Nažalost, ovaj događaj rezultirao je gubicima ljudskih života, što duboko žalosti našu zajednicu“, navodi se u saopćenju gradske uprave.

Kancelarija državnog tužioca pokrenula je istragu o nesreći, navodeći da je sedam žena i tri muškarca proglašeno mrtvima na licu mjesta.

Snimci sa mjesta nesreće pokazali su da je dvospratni autobus, zaglavljen u saobraćajnoj gužvi, pokušao preći prugu kako bi izbjegao zastoj.

Autobus, koji je prevozio 50 putnika, bio je na putu za Mexico City kada je došlo do sudara. Vozilo je prepolovljeno i odvučeno nekoliko metara. Mještani su pritekli u pomoć preživjelima kako bi izašli iz olupine.

Ekipe hitne pomoći iz države Meksiko, Nacionalne komisije za hitne slučajeve, Crvenog križa i lokalne policije brzo su stigle na lice mjesta kako bi pružile medicinsku pomoć i provele akciju spašavanja.

Lokalne vlasti zatvorile su autoput koji povezuje općinu s glavnim gradom. Riječ je o jednoj od najprometnijih saobraćajnica u državi kojom svakodnevno prolaze hiljade radnika.

Broj sudara vozila i vozova u Meksiku porastao je posljednjih godina, sa 673 u 2021. na 784 u 2024., prema podacima savezne agencije. Samo u prvom kvartalu ove godine zabilježeno je 35 povreda i tri smrtna slučaja u takvim nesrećama.

Ova tragična nesreća dolazi usred sve glasnijih zahtjeva građana da vlasti uvedu bolje mjere sigurnosti, rasvjetu i znakove na pružnim prelazima kako bi se spriječile nove tragedije.

