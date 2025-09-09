Deset osoba je poginulo, a 61 je povrijeđena kada je teretni voz u ponedjeljak udario u dvospratni putnički autobus u centralnom Meksiku, saopćile su vlasti.

Nesreća se dogodila u gradu Atlacomulco, u saveznoj državi Meksiko, u poznatom industrijskom području, kada je vozač autobusa pokušao preći prugu prije nailaska voza, što je dovelo do teškog sudara.

Riječ je o jednoj od najtežih nesreća koja se dogodila dok zemlja širi svoj željeznički sistem.

„Nažalost, ovaj događaj rezultirao je gubicima ljudskih života, što duboko žalosti našu zajednicu“, navodi se u saopćenju gradske uprave.

Kancelarija državnog tužioca pokrenula je istragu o nesreći, navodeći da je sedam žena i tri muškarca proglašeno mrtvima na licu mjesta.

Snimci sa mjesta nesreće pokazali su da je dvospratni autobus, zaglavljen u saobraćajnoj gužvi, pokušao preći prugu kako bi izbjegao zastoj.