Slike izgladnjele djece i porodica koje gladuju u Gazi izazvale su ogorčenje širom svijeta. Ali u Izraelu se te slike ne prikazuju. Anketa Izraelskog instituta za demokratiju u julu pokazala je da je 79% jevrejskih Izraelaca reklo da su "malo zabrinuti" ili "uopšte nisu zabrinuti" zbog gladi u Gazi.

Medijska stručnjakinja Anat Saragusti izjavila je za Guardian da ljudi u Izraelu jednostavno ne vide izvještaje iz Gaze, ne znaju razmjere gladi ili misle da su slike namještene.

"Donedavno, vrlo malo publikacija je objavljivalo nešto bez cenzure izraelske vojske. Sa izuzetkom nekoliko novina poput Haaretza, glavni izraelski mediji su potpuno ignorisali smrt civila i djece u Gazi. Izraelska publika to nije vidjela", rekla je stručnjakinja.

Situacija se tek počela mijenjati posljednjih sedmica, jer su svjetski mediji počeli masovno pisati o gladi. Pod pritiskom cijelog svijeta, neki izraelski TV kanali i novine prvi put su spomenuli glad u Gazi – ali su je predstavili kao kontroverzno pitanje i primijetili da Benjamin Netanyahu negira da Palestinci umiru od gladi.

Izraelci negiraju glad u Gazi

Kako Guardian primjećuje, nakon 7. oktobra 2023. godine, izraelsko društvo se fokusiralo na raspravu o taocima i vojnim ciljevima. U tom kontekstu, humanitarna kriza u Gazi pala je u drugi plan. Većina Izraelaca smatra rat "legitimnom samoodbranom", iako ankete pokazuju da ljudi počinju mijenjati svoj stav, a sve više Izraelaca podržava sporazum o oslobađanju talaca.