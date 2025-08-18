RAT PROTIV GAZE
2 minuta čitanja
Kad istina nije prioritet: Zašto izraelski mediji ignorišu glad u Gazi?
Izraelski mediji ne prikazuju slike izgladnjele djece u Gazi - glavne medijske kuće sistematski cenzurišu izvještaje o humanitarnoj katastrofi i gladi koja pogađa palestinsko stanovništvo.
Kad istina nije prioritet: Zašto izraelski mediji ignorišu glad u Gazi?
Izrael ne prikazuje slike izgladnjele djece u Gazi. / Reuters
18 August 2025

Slike izgladnjele djece i porodica koje gladuju u Gazi izazvale su ogorčenje širom svijeta. Ali u Izraelu se te slike ne prikazuju. Anketa Izraelskog instituta za demokratiju u julu pokazala je da je 79% jevrejskih Izraelaca reklo da su "malo zabrinuti" ili "uopšte nisu zabrinuti" zbog gladi u Gazi.

Medijska stručnjakinja Anat Saragusti izjavila je za Guardian da ljudi u Izraelu jednostavno ne vide izvještaje iz Gaze, ne znaju razmjere gladi ili misle da su slike namještene.

"Donedavno, vrlo malo publikacija je objavljivalo nešto bez cenzure izraelske vojske. Sa izuzetkom nekoliko novina poput Haaretza, glavni izraelski mediji su potpuno ignorisali smrt civila i djece u Gazi. Izraelska publika to nije vidjela", rekla je stručnjakinja.

Situacija se tek počela mijenjati posljednjih sedmica, jer su svjetski mediji počeli masovno pisati o gladi. Pod pritiskom cijelog svijeta, neki izraelski TV kanali i novine prvi put su spomenuli glad u Gazi – ali su je predstavili kao kontroverzno pitanje i primijetili da Benjamin Netanyahu negira da Palestinci umiru od gladi.

Izraelci negiraju glad u Gazi

Kako Guardian primjećuje, nakon 7. oktobra 2023. godine, izraelsko društvo se fokusiralo na raspravu o taocima i vojnim ciljevima. U tom kontekstu, humanitarna kriza u Gazi pala je u drugi plan. Većina Izraelaca smatra rat "legitimnom samoodbranom", iako ankete pokazuju da ljudi počinju mijenjati svoj stav, a sve više Izraelaca podržava sporazum o oslobađanju talaca.

Preporučeno

Izraelski mediji uglavnom ponavljaju liniju najekstremnije desničarske vlade u historiji zemlje. Kao odgovor na kritike, naglašavaju riječi Netanyahua i njegovih krajnje desničarskih ministara, koji sve fotografije izgladnjele djece iz Gaze nazivaju "lažnim" i "namještenim snimcima".

Podaci UN-a protivriječe ovim tvrdnjama. Svjetski program za hranu izvještava da trećina stanovnika Gaze provodi dane bez hrane, a pola miliona njih se nalazi na rubu gladi. Od oktobra 2023. godine, više od 227 ljudi je umrlo od neuhranjenosti, uključujući 103 djece.

Čak je i Donald Trump, Netanyahuov najbliži saveznik, priznao da je u Gazi izbila humanitarna kriza: "Ova djeca izgledaju vrlo gladno. Ovo je prava glad."

Američki predsjednik je također pozvao da se stranim novinarima dozvoli ulazak u Gazu kako bi izvještavali o situaciji kakva jeste. Međutim, Izrael i dalje drži Pojas zatvorenim za strane novinare. Saraghousti primjećuje: "Izrael kaže da nema gladi, ali ne dozvoljava medijima da se u to uvjere."

 

 

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us