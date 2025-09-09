SVIJET
Njemačka povjerenica za Istočnu Evropu upozorava na opasnost od ulaska AfD-a u vlast u Saksoniji
Njemačka političarka Elisabeth Kaiser (SPD) smatra rastuću snagu AfD-a prijetnjom demokratiji i vladavini prava. Poziva stanovnike pokrajine Saksonija-Anhalt da budu savjesni i donose odgovorne odluke.
AfD ponovo dostigao 25 posto u izbornoj anketi. / DPA
9 Septembar 2025

Povjerenica savezne vlade za Istočnu Evropu Elisabeth Kaiser (SPD) upozorila je birače u pokrajini Saksonija-Anhalt na učešće AfD-a u vladi nakon sljedećih državnih izbora. "Građani bi trebali biti svjesni opasnosti koje bi takav ishod izbora donio", rekla je političarka SPD-a za novine Redaktionsnetzwerk Deutschland (izdanje od ponedjeljka).

U drugim evropskim zemljama se može vidjeti šta se dešava s demokratskom ustavnom državom kada autoritarni političari dođu na vlast, naglasila je Kaiser.

"Tamo su sloboda štampe i sloboda izražavanja ograničene, a nezavisnost pravosuđa je na udaru."

Navodne jednostavne odgovore na kompleksne probleme uvijek treba kritički propitivati, naglasila je povjerenica savezne vlade za Istočnu Evropu.

„Za pozitivan razvoj regije prijeko su nam potrebni i povratak i doseljavanje stanovništva. No, za to nam je potrebna i društvena klima otvorenosti“, poručila je Kaiser. „Zato želim ohrabriti građane i građanke da donose odluke u skladu s tim.“

Istovremeno je naglasila: "Besmisleno je stalno pričati o AfD-u." To koristi samo toj stranci „Meni je važnije stvoriti prostore u kojima se mogu voditi konstruktivne rasprave o budućnosti naše zemlje.“

Međunarodne krize, kako je rekla, kod ljudi opravdano izazivaju zabrinutost.
„Ali nijedna vlada, bez obzira na političku orijentaciju, neće te krize moći riješiti preko noći.“

Kaiser je dodala: „Svi se moramo zapitati kojim strankama zaista želimo povjeriti budućnost naše zemlje. Jer svaki križić na glasačkom listiću ima svoje posljedice.“

Saksonija-Anhalt će održati izbore u septembru 2026. Prema istraživanju koje je u četvrtak objavio Infratest Dimap za MDR, „Mitteldeutsche Zeitung“ i „Volksstimme“, AfD jasno vodi u državi s 39 posto podrške, znatno ispred CDU-a koji ima 27 posto.

Istovremeno, gotovo polovina ispitanika (47 posto) i dalje bi radije vidjela pokrajinsku vladu predvođenu CDU-om. Više od trećine (37 posto) želi vladu pod vodstvom AfD-a.

Aktualni premijer Reiner Haseloff (CDU) neće se ponovo kandidovati na sljedećim pokrajinskim izborima. Sedamdesetjednogodišnjak je na toj funkciji od 2011. godine. Trenutno vlada u koaliciji s SPD-om i FDP-om.

Kao kandidat CDU-a na izbore bi trebao izaći 46-godišnji ministar ekonomije i predsjednik pokrajinske organizacije Sven Schulze.

