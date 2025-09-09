Povjerenica savezne vlade za Istočnu Evropu Elisabeth Kaiser (SPD) upozorila je birače u pokrajini Saksonija-Anhalt na učešće AfD-a u vladi nakon sljedećih državnih izbora. "Građani bi trebali biti svjesni opasnosti koje bi takav ishod izbora donio", rekla je političarka SPD-a za novine Redaktionsnetzwerk Deutschland (izdanje od ponedjeljka).

U drugim evropskim zemljama se može vidjeti šta se dešava s demokratskom ustavnom državom kada autoritarni političari dođu na vlast, naglasila je Kaiser.

"Tamo su sloboda štampe i sloboda izražavanja ograničene, a nezavisnost pravosuđa je na udaru."

Navodne jednostavne odgovore na kompleksne probleme uvijek treba kritički propitivati, naglasila je povjerenica savezne vlade za Istočnu Evropu.

„Za pozitivan razvoj regije prijeko su nam potrebni i povratak i doseljavanje stanovništva. No, za to nam je potrebna i društvena klima otvorenosti“, poručila je Kaiser. „Zato želim ohrabriti građane i građanke da donose odluke u skladu s tim.“

Istovremeno je naglasila: "Besmisleno je stalno pričati o AfD-u." To koristi samo toj stranci „Meni je važnije stvoriti prostore u kojima se mogu voditi konstruktivne rasprave o budućnosti naše zemlje.“