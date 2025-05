Američki predsjednik Donald Trump izjavio je kasno večeras da sastanak s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Bijeloj kući nije uspio i da je ukrajinski lider pretjerao.

Obraćajući se novinarima prije nego što je otputovao na Floridu, Trump je ponovio da traži mir u ratu između Rusije i Ukrajine.

Njegove izjave uslijedile su nakon burne prepirke između Zelenskog, Trumpa i potpredsjednika JD Vancea.

Trump je rekao da sastanak u Ovalnom uredu "nije baš dobro prošao".

"S njegove tačke gledišta, on je jako precijenio svoju ruku. Mi tražimo mir. Ne tražimo nekoga ko će potpisati snažnu moć, a zatim neće sklopiti mir, jer se osjećaju ohrabrenim", rekao je Trump.

"Ne želimo da ulazimo u desetogodišnji rat i igramo igrice", poručio je.

Trump je rekao da Zelenski želi da nastavi rat i da se "bori, bori, bori".

"Ovo je čovjek koji želi da nas upiše i nastavi da se borimo. Ali on ima posla s vrlo slabim kartama... Želim trenutni mir. Predsjednik Putin će htjeti da napravi, i on želi da napravi, on želi da to okonča", rekao je Trump.

Američki predsjednik je dodao da Zelenski "želi da se vrati odmah, ali ja to ne mogu učiniti. Trebalo bi da imaju hitan prekid vatre".

"Ili ćemo to okončati ili ćemo ga pustiti da se izbori. A ako se izbori, neće biti lijepo, jer bez toga, bez nas, on ne pobjeđuje", dodao je.

Vrlo nediplomatski rat riječi trajao je otprilike desetak minuta dok je Zelenski pokušavao da odbrani svoje postupanje u više od tri godine sukoba s Rusijom.

Zelenski je napustio Bijelu kuću nakon te javne rasprave. Planirana ceremonija potpisivanja sporazuma o mineralima i konferencija za novinare su otkazani.