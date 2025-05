Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić najoštrije je u ponedjeljak osudio nasilje ispred Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u Novom Sadu i istakao da je policija bila napadnuta i da je intervenisala uz minimalnu upotrebu sredstava, kao i da će biti pokrenute krivične i prekršajne prijave protiv svih koji su izazivali nasilje.

Dačić je na konferenciji u Ministarstvu unutrašnjih poslova rekao da je policija ispred zgrade DIF-a u Novom Sadu "reagovala u najmanjoj mogućoj mjeri da odvrati napad sa sebe i da je policija bila napadnuta čim je došla."

''Gađana je, vređana, gurana zajedno sa dekanom. Bilo je vidljivo da je došlo do divljanja i unutar same zgrade, da su postavljene određene barikade, ulazili su kroz prozore'', rekao je Dačić.

Dodao je da je najstrašnije što je povrijeđen profesor i dekan tog fakulteta Patrik Drid i da okupljeni nisu dozvolili Hitnoj pomoći da odveze povrijeđenog dekana, a da među okupljenima nisu bili samo studenti tog fakulteta već i opozicioni aktivisti.

"Demonstranti, pošto ovde očigledno nije bilo reči samo o nekim studentima, već i pripadnicima opozicije, aktivista koji su tu bili, i Brković i Dinko Gruhunjić i Jovović i Pribić i svi ostali. Kada je on povređen i kada su došla kola Hitne pomoći, dvoja kola su tu bila prisutna, blokirana su i nije im dozvoljen izlaz. Izbušene su gume, udarali su po prozorima kola Hitne pomoći. To se zaista, ja mislim, nikada do sada nije desilo da jedan profesor i dekan bude na ovakav način napadan", rekao je Dačić.

On je naveo da su i od dekana tražili informaciju ko učestvuje u nasilju i da je Drid rekao da su njih tek desetak ili nekoliko desetina studenti tog fakulteta dok su ostali mahom opozicioni politički aktivisti.

Dačić je rekao i da je policija došla na poziv dekana i uprave fakulteta i da je policija odvela dekana Drida do bolnice, jer Hitna pomoć to nije bila u stanju da učini. Ponovio je da policija "nikoga nije napadala, već da je vršila svoj zadatak."

"Kada neko napadne policiju, on mora da očekuje da policija odgovori i da odvrati od sebe taj napad", rekao je Dačić.

On je pozvao sve građane da se odgovorno ponašaju i naveo da policija ne može da dozvoli nasilje.

"Policija ne može da dozvoli da se ne odaziva na pozive, kada je u pitanju prekršaj vezan za narušavanje javnog reda i mira ili za normalno funkcionisanje određenih državnih institucija i javnih ustanova. U tom pogledu, najoštrije osuđujemo današnje nasilje u Novom Sadu, koje nije ničim izazvano od strane policije. Policija je došla na poziv dekana, na poziv uprave, sa željom da se udalje lica koja nisu sa tog fakulteta, a u prijavi je navedeno da nepoznata lica koja ne dozvoljavaju nikome, pa ni samom dekanu, da uđe u zgradu fakulteta", rekao je Dačić.

On je upozorio da se napadi na policiju neće dozvoljavati.

"Nemojte terati policiju da primenjuje svoja ovlašćenja. Svi učesnici javnih skupova mogu to da rade slobodno, da slobodno organizuju skupove, ali nije dozvoljeno maltretiranje drugih ljudi, nije dozvoljeno kršenje javnog reda i mira, napad na policiju, napad na javne ustanove i remećenje normalnog života i rada građana i svih javnih ustanova", poručio je Dačić.

Naveo je da policija zajedno sa tužilaštvom i bezbjednosnim službama radi na identifikaciji osoba koje su učestvovale u nasilju i da će shodno tome biti podnete prijave protiv svih koji su napadali policiju ili oštetili imovinu države Srbije, odnosno fakulteta.

Istakao je da je policija danas bila na radnom zadatku, na osnovu poziva dekana Drida, te da je ometana u vršenju svog zadatka, kako je rekao, napadana, gađana, vređana, pljuvana.

Policija nije nikoga napala, dodao je Dačić, nego je htjela da odradi posao za koji je bila zadužena - da uvede dekana u fakultet, u zgradu fakulteta i da jednostavno omogući normalan rad. Dačić se osvrnuo na današnje scene iz Niša i pokušaje blokiranja prakse studenata Medicinskog fakulteta u Nišu i ocijenio da je sve više pojava nasilja koje se odvija na štetu svih građana Srbije.

Pripadnici interventne policije i jake snage žandarmerije intervenisali su u ponedjeljak kako bi uklonili studente i građane okupljene ispred Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu, pri čemu je povrijeđeno više osoba, uključujući i novinare.

Policijska akcija uslijedila je nakon što je dekan Fakulteta Patrik Drid prijavio da mu je ujutro bio onemogućen ulazak na radno mjesto i zatražio pomoć policije kako bi mu se omogućio pristup zgradi.