SVIJET
2 minuta čitanja
Broj poginulih u nasilnim protestima u Nepalu porastao na 31
U toku pregovori o formiranju privremene vlade nakon protesta koji su srušili premijera KP Sharmu Olija.
Broj poginulih u nasilnim protestima u Nepalu porastao na 31
Policija je saopćila da je situacija stavljena pod kontrolu i da nijedan zatvorenik nije uspio pobjeći. / Reuters
11 Septembar 2025

Broj poginulih u nasilnim protestima u Nepalu porastao je na 31, dok su u toku pregovori o formiranju privremene vlade nakon nemira koji su doveli do pada vlade premijera KP Sharme Olija, objavili su u četvrtak lokalni mediji.

Prema podacima Odjela za sudsku medicinu Univerzitetske bolnice Tribhuvan, gdje su tijela demonstranata prebačena na obdukciju, do sada je utvrđen identitet 25 žrtava.

Identitet preostalih šest osoba, među kojima je i jedna žena, još nije poznat, izvijestio je dnevni list "Kathmandu Post".

Nepalski vojnici otvorili su u četvrtak ujutro vatru kako bi spriječili bijeg iz zatvora, usmrtivši najmanje dva zatvorenika i ranivši više od deset.

Najnoviji pokušaj bijega zabilježen je u okrugu Ramechhap u provinciji Bagmati, kada su zatvorenici provalili nekoliko unutrašnjih brava i pokušali probiti glavni ulaz prije nego što su pripadnici sigurnosnih snaga zapucali. U zatvoru se nalazi više od 300 zatvorenika.

Preporučeno

Policija je saopćila da je situacija stavljena pod kontrolu i da nijedan zatvorenik nije uspio pobjeći.

Nepal je proteklih dana zabilježio više bijegova iz zatvora nakon protesta, pri čemu je čak 15.000 zatvorenika uspjelo pobjeći.

Vojska je preuzela sigurnosne nadležnosti u zemlji nakon što su protesti generacije „Z“ natjerali Olija na ostavku.

U toku su konsultacije o izboru rukovodstva privremene vlade koja bi upravljala zemljom do novih izbora. Mladi demonstranti su u online glasanju izabrali bivšu sutkinju Vrhovnog suda Sushilu Karki kao kandidatkinju za čelnicu privremene vlade, ali dio učesnika protesta predlaže i gradonačelnika Katmandua Balendru Shaha.

IZVOR:AA
Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us