Broj poginulih u nasilnim protestima u Nepalu porastao je na 31, dok su u toku pregovori o formiranju privremene vlade nakon nemira koji su doveli do pada vlade premijera KP Sharme Olija, objavili su u četvrtak lokalni mediji.

Prema podacima Odjela za sudsku medicinu Univerzitetske bolnice Tribhuvan, gdje su tijela demonstranata prebačena na obdukciju, do sada je utvrđen identitet 25 žrtava.

Identitet preostalih šest osoba, među kojima je i jedna žena, još nije poznat, izvijestio je dnevni list "Kathmandu Post".

Nepalski vojnici otvorili su u četvrtak ujutro vatru kako bi spriječili bijeg iz zatvora, usmrtivši najmanje dva zatvorenika i ranivši više od deset.

Najnoviji pokušaj bijega zabilježen je u okrugu Ramechhap u provinciji Bagmati, kada su zatvorenici provalili nekoliko unutrašnjih brava i pokušali probiti glavni ulaz prije nego što su pripadnici sigurnosnih snaga zapucali. U zatvoru se nalazi više od 300 zatvorenika.