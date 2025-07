Američki senator Dick Durbin pozvao je u ponedjeljak izraelskog premijera Benjamina Netanyahua da dozvoli pomoć u Pojasu Gaze uslijed produbljivanja humanitarne situacije u opkoljenoj palestinskoj enklavi.

"Jednostavno rečeno, humanitarni uslovi u Gazi su užasni, nesavjesni i okrutni", rekao je Durbin u Senatu.

Rekao je da je više od 100 nevladinih organizacija, uključujući Mercy Corps, Doktore bez granica, Save the Children i Oxfam, prošle sedmice ponovilo ozbiljnost krize, upozoravajući na masovno izgladnjivanje koje se širi Gazom.

"Nakon gotovo tromjesečne blokade humanitarne pomoći koju je proveo premijer Netanyahu, tri četvrtine stanovništva Gaze suočava se s vanrednim ili katastrofalnim nivoom gladi. Bebe ne mogu pristupiti ni adaptiranom mlijeku i riskiraju srceparajuću smrt", dodao je Durbin.

Osuđujući postupke palestinske grupe Hamas i njihov napad na Izrael 7. oktobra 2023. godine, pozvao je Netanyahua da zauzme odmjeren pristup i da oslobodi pomoć onima koji gladuju u Gazi.

"Da, Hamas je započeo ovaj sukob gnusnim napadom na Izrael. Ali ja sam više puta apelovao na Izrael - budite oprezni s odlukama donesenim u magli bijesa, bola i gubitka i priznajte da ne postoji isključivo vojno rješenje za poraz terorističke grupe", poručio je i dodao:

"Dozvolite mi da budem jasan. Nastavak ovog rata bez vidljivog kraja nije u nacionalnom sigurnosnom interesu Izraela, a nedostatak održivog plana i humanitarni fijasko su očigledne greške koje se svakim danom pogoršavaju".

Durbin je rekao da su, zajedno s petoricom svojih kolega iz Senata, prošle sedmice pozvali na "drastičnu promjenu kursa" u Gazi, uključujući prekid borbi, povratak talaca, dramatično povećanje humanitarne pomoći i održiv put ka rješenju dvije države koje uključuje regionalne sile da pomognu u upravljanju i obnovi Gaze.

"Ne možete gledati ove scene na televiziji, ovu djecu mršavu zbog gladi, drugu djecu koja mole s tavama za samo malo hrane da bi preživjela, i vjerovati da je to pravi put djelovanja. To se mora završiti. Humanitarna pomoć mora odmah početi. U okviru mogućnosti Izraela je da to uradi. Nema opravdanja ako to ne učine", dodao je.

Senator je pozvao Netanyahua da "pokaže malo liderstva" u okončanju humanitarne krize u Gazi.

"Ne znam šta premijer Netanyahu čeka, ali ako bude svjedok onoga što mi radimo u Sjedinjenim Američkim Državama, od organizacija širom svijeta koje nas mole da nešto učinimo, da im se pridružimo u zaustavljanju ove humanitarne katastrofe, možda će mu se srce donekle smekšati", zaključio je Durbin.

Izraelska vojska, odbacujući međunarodne pozive na prekid vatre, provodi genocid u Gazi od 7. oktobra 2023. godine, ubivši skoro 60.000 Palestinaca, većinom žena i djece. Nemilosrdno bombardovanje uništilo je enklavu.

U novembru prošle godine, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u palestinskoj enklavi.