Prema izvještajima izraelskih medija, protesti su održani na više od 350 lokacija, uključujući blokadu desetina glavnih puteva. Među njima je i autoput broj 1 koji povezuje Tel Aviv i Jerusalem, kao i raskrsnica Raanana sjeverno od Tel Aviva, gdje su demonstranti zapalili gume, što je uzrokovalo zastoje u saobraćaju. Demonstranti su također prijavili napad od strane vozača kamiona na toj lokaciji.
U Tel Avivu, stotine demonstranata okupilo se na ulici 'Ibn Gvirol', dok su drugi protestovali ispred domova ministara, uključujući ministra odbrane Yisraela Katza i ministra za Negev i Galileju Itzhaka Wasserlaufa, zahtijevajući oslobađanje zatvorenika.
Protesti su se nastavili i u subotu navečer u različitim gradovima. Hiljade Izraelaca okupilo se na trgu 'Hatufim' ispred Ministarstva odbrane u Tel Avivu, noseći transparente s pozivima na zaustavljanje rata i ubrzanje postizanja sporazuma o razmjeni zatvorenika.
Slični protesti održani su i u Haifi, u centru 'Horev', dok su hiljade drugih organizovale tihi protest na ulici Rothschild blizu trga 'Habima' u Tel Avivu, noseći plakate s imenima i slikama djece iz Gaze koja su poginula u ratu.
Govoreći na masovnom protestu ispred Ministarstva odbrane, Einav Tzingauker, majka zarobljenika Matana Tzingaukera, izjavila je: 'Ako ne zaustavimo odluku o okupaciji Gaze i ne vratimo se ozbiljnim pregovorima o sveobuhvatnom sporazumu, probudit ćemo se s viješću o smrti 20 zarobljenika.'
S druge strane, 'Forum porodica zarobljenika i nestalih' najavio je postavljanje šatora za proteste blizu granice s Gazom od ponedjeljka, naglašavajući da ih 'ignoriranje vlade prisiljava na eskalaciju borbe kako bi vratili svoje najmilije, inače će ih zauvijek izgubiti.'
Tel Aviv procjenjuje da se u Gazi nalazi 50 izraelskih zarobljenika, od kojih je 20 živih, dok se u izraelskim zatvorima nalazi više od 10.800 Palestinaca koji trpe mučenje, gladovanje i medicinsko zanemarivanje, što je prema palestinskim i izraelskim izvještajima o ljudskim pravima dovelo do smrti mnogih od njih.
Uz podršku Sjedinjenih Američkih Država, Izrael od 7. oktobra 2023. godine provodi genocid u Gazi, uključujući ubijanje, izgladnjivanje, uništavanje i prisilno raseljavanje, ignorišući sve međunarodne pozive i naloge Međunarodnog suda pravde da to zaustavi.
Izraelski genocid rezultirao je smrću 61.897 osoba i ranjavanjem 155.660 Palestinaca, većinom djece i žena. Više od 9.000 osoba se vodi kao nestalo, stotine hiljada su raseljene, a glad je odnijela živote 251 osobe, uključujući 108 djece.