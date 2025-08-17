Prema izvještajima izraelskih medija, protesti su održani na više od 350 lokacija, uključujući blokadu desetina glavnih puteva. Među njima je i autoput broj 1 koji povezuje Tel Aviv i Jerusalem, kao i raskrsnica Raanana sjeverno od Tel Aviva, gdje su demonstranti zapalili gume, što je uzrokovalo zastoje u saobraćaju. Demonstranti su također prijavili napad od strane vozača kamiona na toj lokaciji.

U Tel Avivu, stotine demonstranata okupilo se na ulici 'Ibn Gvirol', dok su drugi protestovali ispred domova ministara, uključujući ministra odbrane Yisraela Katza i ministra za Negev i Galileju Itzhaka Wasserlaufa, zahtijevajući oslobađanje zatvorenika.

Protesti su se nastavili i u subotu navečer u različitim gradovima. Hiljade Izraelaca okupilo se na trgu 'Hatufim' ispred Ministarstva odbrane u Tel Avivu, noseći transparente s pozivima na zaustavljanje rata i ubrzanje postizanja sporazuma o razmjeni zatvorenika.

Slični protesti održani su i u Haifi, u centru 'Horev', dok su hiljade drugih organizovale tihi protest na ulici Rothschild blizu trga 'Habima' u Tel Avivu, noseći plakate s imenima i slikama djece iz Gaze koja su poginula u ratu.

Govoreći na masovnom protestu ispred Ministarstva odbrane, Einav Tzingauker, majka zarobljenika Matana Tzingaukera, izjavila je: 'Ako ne zaustavimo odluku o okupaciji Gaze i ne vratimo se ozbiljnim pregovorima o sveobuhvatnom sporazumu, probudit ćemo se s viješću o smrti 20 zarobljenika.'