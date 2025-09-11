RAT PROTIV GAZE
Sahranjene žrtve izraelskog napada u Dohi
Katarsko Ministarstvo unutrašnjih poslova izrazilo je saučešće porodicama žrtava, potvrđujući da su poduzete sve potrebne mjere "za zaštitu života i imovine".
Pet članova Hamasa i jedan katarski sigurnosni službenik ubijeni su u napadu u utorak. / Reuters
11 Septembar 2025

Žrtve izraelskog napada na rukovodstvo Hamasa u Dohi, glavnom gradu Katara, sahranjene su u četvrtak.

Katarski emir šeik Tamim bin Hamad Al Thani prisustvovao je dženazi u džamiji "Imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab" u Dohi.

Pet članova Hamasa i jedan katarski sigurnosni službenik ubijeni su u napadu u utorak.

Hamas je identificirao svojih pet ubijenih članova kao Humama al-Hayyu, sina vođe grupe Khalila al-Hayye, direktora njegovog ureda Jihada Labada i tri tjelohranitelja: Abdullaha Abdula Wahida, Moamena Hassounu i Ahmada Abdulmalika.

Katarski sigurnosni službenik, kaplar Badr Saad Al-Dosari, također je ubijen.

Katarsko Ministarstvo unutrašnjih poslova izrazilo je saučešće porodicama žrtava, potvrđujući da su poduzete sve potrebne mjere "za zaštitu života i imovine".

Katar je osudio napad kao "kukavički čin" i očigledno kršenje međunarodnog prava, upozoravajući da neće tolerisati "nepromišljeno ponašanje" Izraela.

Katar, zajedno s Egiptom i Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), posreduje u okončanju izraelskog rata u Gazi, gdje je od oktobra 2023. ubijeno više od 64.700 Palestinaca.


