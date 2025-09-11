Katarsko Ministarstvo unutrašnjih poslova izrazilo je saučešće porodicama žrtava, potvrđujući da su poduzete sve potrebne mjere "za zaštitu života i imovine".

Katar je osudio napad kao "kukavički čin" i očigledno kršenje međunarodnog prava, upozoravajući da neće tolerisati "nepromišljeno ponašanje" Izraela.

Katar, zajedno s Egiptom i Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), posreduje u okončanju izraelskog rata u Gazi, gdje je od oktobra 2023. ubijeno više od 64.700 Palestinaca.



