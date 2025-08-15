Rusija ima "jasan, razumljiv stav" i argumente koji ga podržavaju na predstojećem sastanku predsjednika Vladimira Putina i njegovog američkog kolege Donalda Trumpa na Aljasci, rekao je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov.

Komentirajući Trumpove primjedbe da postoji 25 procenata šanse za neuspjeh u pregovorima, Lavrov je u intervjuu za ruski TV kanal "Rusija 1" rekao da ruska strana nikada ne daje predviđanja unaprijed.

"Znamo da imamo argumente i jasan, razumljiv stav. Predstavit ćemo ga", rekao je.