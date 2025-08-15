SVIJET
1 minuta čitanja
Lavrov: Rusija ima jasan i razumljiv stav za sastanak Putina i Trumpa
Ministar vanjskih poslova odbio dati predviđanja o mogućim ishodima samita na Aljasci.
Lavrov: Rusija ima jasan i razumljiv stav za sastanak Putina i Trumpa
"Nadam se da ćemo nastaviti ovaj koristan razgovor", rekao je. / AP
15 August 2025

Rusija ima "jasan, razumljiv stav" i argumente koji ga podržavaju na predstojećem sastanku predsjednika Vladimira Putina i njegovog američkog kolege Donalda Trumpa na Aljasci, rekao je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov.

Komentirajući Trumpove primjedbe da postoji 25 procenata šanse za neuspjeh u pregovorima, Lavrov je u intervjuu za ruski TV kanal "Rusija 1" rekao da ruska strana nikada ne daje predviđanja unaprijed.

"Znamo da imamo argumente i jasan, razumljiv stav. Predstavit ćemo ga", rekao je.

Preporučeno

Lavrov je istakao da je mnogo toga već urađeno tokom posjeta američkog izaslanika Stevea Witkoffa koji je djelovao u ime američkog predsjednika.

"Nadam se da ćemo nastaviti ovaj koristan razgovor", rekao je.

Putin i Trump bi se trebali sastati u Anchorageu, najvećem gradu američke savezne države Aljaske, u petak, u pokušaju da pronađu zajednički jezik za okončanje rata u Ukrajini, koji traje od februara 2022. godine.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us