Ministarstvo finansija SAD-a privremeno je u srijedu ukinulo određene finansijske sankcije protiv Rusije do 20. augusta kako bi se omogućile pripreme za samit u petak između američkih i ruskih lidera na Aljasci.

Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) pri Ministarstvu finansija SAD-a saopštio je da se izuzeće odnosi na transakcije koje su "obično incidentne i neophodne za prisustvo ili podršku sastancima u državi Aljaska između Vlade Sjedinjenih Američkih Država i Vlade Ruske Federacije".

Napomenuto je da ovaj potez ne dozvoljava deblokiranje ili oslobađanje bilo koje imovine zamrznute ili ograničene prema sankcijama protiv Rusije.