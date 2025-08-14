SVIJET
1 minuta čitanja
SAD privremeno ublažio određene finansijske sankcije Rusiji uoči sastanka Trumpa i Putina
Sankcije ukinute do 20. augusta za neophodne transakcije uoči samita na Aljasci.
SAD privremeno ublažio određene finansijske sankcije Rusiji uoči sastanka Trumpa i Putina
Napomenuto je da ovaj potez ne dozvoljava deblokiranje ili oslobađanje bilo koje imovine zamrznute ili ograničene prema sankcijama protiv Rusije. / AA
14 August 2025

Ministarstvo finansija SAD-a privremeno je u srijedu ukinulo određene finansijske sankcije protiv Rusije do 20. augusta kako bi se omogućile pripreme za samit u petak između američkih i ruskih lidera na Aljasci.

Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) pri Ministarstvu finansija SAD-a saopštio je da se izuzeće odnosi na transakcije koje su "obično incidentne i neophodne za prisustvo ili podršku sastancima u državi Aljaska između Vlade Sjedinjenih Američkih Država i Vlade Ruske Federacije".

Napomenuto je da ovaj potez ne dozvoljava deblokiranje ili oslobađanje bilo koje imovine zamrznute ili ograničene prema sankcijama protiv Rusije.

Preporučeno

Sastanak licem u lice između Donalda Trumpa i Vladimira Putina bit će prvi između aktuelnih predsjednika SAD-a i Rusije od 2021. godine, kada se Putin sastao s tadašnjim američkim predsjednikom Joeom Bidenom u Ženevi, u Švicarskoj.

To će također označiti prvi put da je ruski lider kročio na tlo Aljaske otkako je Rusko Carstvo prodalo tu teritoriju SAD-u 1867. godine.

