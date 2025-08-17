Arheolozi su otkrili ostatke lidijske palate koja datira iz 8. vijeka prije nove ere u drevnom gradu Sardu, koji je na UNESCO-ovoj listi svjetske baštine na zapadu Turkiye.

Lokalitet, u okrugu Salihli u provinciji Manisa, nekada je bio glavni grad Lidijskog kraljevstva i poznat je kao mjesto gdje su prvi novčići kovani pod državnom garancijom.

Iskopavanja, koja traju više od jednog vijeka, vodi Nicholas Cahill sa Univerziteta u Wisconsinu.

“Historičari su nekada mislili da su Lidijci započeli urbanizaciju tek u 7. vijeku prije nove ere i da su prije toga živjeli u selima. Ovi nalazi dokazuju suprotno, Sard je već bio veliki monumentalni grad u 8. vijeku prije nove ere. Sistem terasa je tada počeo, što pokazuje da su Lidijci bili anadolijska civilizacija koja gleda prema istoku, a ne grčka“, rekao je Cahill za Anadolu.