Arheolozi su otkrili ostatke lidijske palate koja datira iz 8. vijeka prije nove ere u drevnom gradu Sardu, koji je na UNESCO-ovoj listi svjetske baštine na zapadu Turkiye.
Lokalitet, u okrugu Salihli u provinciji Manisa, nekada je bio glavni grad Lidijskog kraljevstva i poznat je kao mjesto gdje su prvi novčići kovani pod državnom garancijom.
Iskopavanja, koja traju više od jednog vijeka, vodi Nicholas Cahill sa Univerziteta u Wisconsinu.
“Historičari su nekada mislili da su Lidijci započeli urbanizaciju tek u 7. vijeku prije nove ere i da su prije toga živjeli u selima. Ovi nalazi dokazuju suprotno, Sard je već bio veliki monumentalni grad u 8. vijeku prije nove ere. Sistem terasa je tada počeo, što pokazuje da su Lidijci bili anadolijska civilizacija koja gleda prema istoku, a ne grčka“, rekao je Cahill za Anadolu.
Rekao je da je palata pronađena oko osam metara pod zemljom, ispod perzijskih, helenističkih, rimskih i bizantskih slojeva.
Kameni zidovi građevine debeli su od 1,5 do dva metra i visoki više od šest metara.
Među otkrivenim artefaktima nalaze se oko 30 bronzanih vrhova strijela, fragmenti ljudskih skeleta i devet srebrnih novčića, među najstarijim poznatim novčićima na svijetu, koji datiraju iz ranog 6. stoljeća prije nove ere.
Cahill je dodao da su ovogodišnja iskopavanja sada završena i da će radovi biti nastavljeni sljedeće sezone.