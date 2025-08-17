TÜRKİYE
Arheolozi otkrili ostatke lidijske palate stare 2.800 godina na zapadu Turkiye
Palata u Sardu, u nekadašnjoj prijestolnici drevne kraljevine Lidije, pronađena je osam metara pod zemljom, ispod perzijskih, helenističkih, rimskih i bizantskih slojeva.
Kameni zidovi građevine debeli su od 1,5 do dva metra i visoki više od šest metara. / AA
17 August 2025

Arheolozi su otkrili ostatke lidijske palate koja datira iz 8. vijeka prije nove ere u drevnom gradu Sardu, koji je na UNESCO-ovoj listi svjetske baštine na zapadu Turkiye.

Lokalitet, u okrugu Salihli u provinciji Manisa, nekada je bio glavni grad Lidijskog kraljevstva i poznat je kao mjesto gdje su prvi novčići kovani pod državnom garancijom.

Iskopavanja, koja traju više od jednog vijeka, vodi Nicholas Cahill sa Univerziteta u Wisconsinu.

“Historičari su nekada mislili da su Lidijci započeli urbanizaciju tek u 7. vijeku prije nove ere i da su prije toga živjeli u selima. Ovi nalazi dokazuju suprotno, Sard je već bio veliki monumentalni grad u 8. vijeku prije nove ere. Sistem terasa je tada počeo, što pokazuje da su Lidijci bili anadolijska civilizacija koja gleda prema istoku, a ne grčka“, rekao je Cahill za Anadolu.

Rekao je da je palata pronađena oko osam metara pod zemljom, ispod perzijskih, helenističkih, rimskih i bizantskih slojeva.

Kameni zidovi građevine debeli su od 1,5 do dva metra i visoki više od šest metara.

Među otkrivenim artefaktima nalaze se oko 30 bronzanih vrhova strijela, fragmenti ljudskih skeleta i devet srebrnih novčića, među najstarijim poznatim novčićima na svijetu, koji datiraju iz ranog 6. stoljeća prije nove ere.

Cahill je dodao da su ovogodišnja iskopavanja sada završena i da će radovi biti nastavljeni sljedeće sezone.

