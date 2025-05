Zvijezda mješovitih borilačkih vještina (MMA) i bivši UFC šampion Conor McGregor namjerava da se kandiduje za predsjednika Irske, obećavajući da će osporiti stav vlade o Paktu o migracijama EU-a i zalažući se za javni referendum o tom pitanju.

McGregor je izjavio da se protivi sporazumu o migraciji, koji Irska mora u potpunosti implementirati do 12. juna 2026. godine.

Kritikovao je vladine zvaničnike zbog podrške paktu i obećao da će građanima dati konačnu riječ.

"Ko će se još suprotstaviti Vladi i usprotiviti se ovom zakonu? Bilo koji drugi predsjednički kandidat kojeg oni pokušaju iznijeti neće im pružiti otpor. Ja hoću", objavio je na Instagramu.

Naveo je da bi on, kao predsjednik, iznio ovaj prijedlog zakona na referendum.

"Iako se jako protivim ovom paktu, to nije ni moj ni izbor vlade. To je izbor naroda Irske. Uvijek. To je prava demokratija!", poručio je.

McGregor je upitao zašto se vladini zvaničnici "tako žarko slažu" sa paktom i pozvao na debatu nakon čega slijedi javno glasanje.

Njegova najava ga postavlja kao izazivača političkog establišmenta uoči predsjedničkih izbora u Irskoj, koji se moraju održati do 11. novembra 2025. godine.

Pakt EU-a o migraciji nastoji da reformiše politiku azila i migracija u cijelom bloku, zahtijevajući od država članica da donesu neophodne zakone u datom vremenskom okviru.