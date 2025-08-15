Američki predsjednik Donald Trump i njegov ruski kolega Vladimir Putin započeli su u petak na Aljasci ključne razgovore s ciljem okončanja više od tri godine dugog rata koji vodi Kremlj protiv Ukrajine.

Trump je na pisti uz crveni tepih dočekao Putina nakon što je ruski predsjednički avion sletio u Anchorage. Lideri su istovremeno izašli iz svojih predsjedničkih aviona, pozdravili se i krenuli prema pozornici za kratko fotografiranje.

Dok su prilazili platformi, iznad njih su preletjeli jedan "nevidljivi" bombarder i četiri lovca. Nakon fotografiranja, Trump i Putin su ušli u američku predsjedničku limuzinu poznatu kao Beast i odvezli se na mjesto održavanja samita.

Prema navodima Bijele kuće, dvojica lidera će se sastati u formatu "tri na tri", uz po dva najviša savjetnika.

Američkog predsjednika će pratiti državni sekretar Marco Rubio i specijalni izaslanik Steve Witkoff. Nakon prvog sastanka, lideri će se pridružiti proširenom radnom ručku uz učešće dodatnih savjetnika.