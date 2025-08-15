Američki predsjednik Donald Trump i njegov ruski kolega Vladimir Putin započeli su u petak na Aljasci ključne razgovore s ciljem okončanja više od tri godine dugog rata koji vodi Kremlj protiv Ukrajine.
Trump je na pisti uz crveni tepih dočekao Putina nakon što je ruski predsjednički avion sletio u Anchorage. Lideri su istovremeno izašli iz svojih predsjedničkih aviona, pozdravili se i krenuli prema pozornici za kratko fotografiranje.
Dok su prilazili platformi, iznad njih su preletjeli jedan "nevidljivi" bombarder i četiri lovca. Nakon fotografiranja, Trump i Putin su ušli u američku predsjedničku limuzinu poznatu kao Beast i odvezli se na mjesto održavanja samita.
Prema navodima Bijele kuće, dvojica lidera će se sastati u formatu "tri na tri", uz po dva najviša savjetnika.
Američkog predsjednika će pratiti državni sekretar Marco Rubio i specijalni izaslanik Steve Witkoff. Nakon prvog sastanka, lideri će se pridružiti proširenom radnom ručku uz učešće dodatnih savjetnika.
Trump je ranije u petak u intervjuu za Fox News rekao da će otići sa samita ako razgovori ne donesu napredak. Kasnije je novinarima poručio da bi o mogućim teritorijalnim zamjenama između Ukrajine i Rusije trebala odlučiti sama Ukrajina.
O njima će se razgovarati, ali ja moram prepustiti Ukrajini da donese tu odluku. Mislim da će donijeti ispravnu odluku, ali nisam ovdje da pregovaram umjesto Ukrajine. Moja je namjera da ih dovedem za pregovarački sto", rekao je Trump.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski dosljedno se protivi bilo kakvim teritorijalnim ustupcima.
Ukrajinski lider je u srijedu izjavio da je Trump izrazio spremnost da njegovoj zemlji pruži sigurnosne garancije.
Na pitanje da li su sigurnosne garancije za Ukrajinu moguće, Trump je novinarima u avionu Air Force One odgovorio da jesu, zajedno s Evropom i drugim državama, ali ne u obliku NATO-a, dodajući da članstvo Ukrajine u Alijansi ne dolazi u obzir.