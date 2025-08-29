Najmanje 63.025 Palestinaca ubijeno je u genocidnom ratu Izraela u Pojasu Gaze od oktobra 2023. godine, dok je još pet osoba umrlo od gladi, saopćilo je u petak Ministarstvo zdravstva.

U saopštenju Ministarstva navodi se da je 59 tijela dovezeno u bolnice u posljednja 24 sata, dok su 224 osobe povrijeđene, čime je broj povrijeđenih u izraelskom napadu porastao na 159.490.

“Mnoge žrtve su i dalje zarobljene pod ruševinama i na cestama jer spasioci ne mogu doći do njih“, dodaje se.

Ministarstvo je također napomenulo da je 23 Palestinaca ubijeno, a preko 182 povrijeđeno u vatri izraelske vojske dok su pokušavali dobiti humanitarnu pomoć u posljednja 24 sata, čime je ukupan broj Palestinaca ubijenih dok su tražili pomoć porastao na 2.203, a preko 16.228 ranjenih od 27. maja.

Ministarstvo je saopćilo da je još petoro Palestinaca umrlo od pothranjenosti i gladi u posljednja 24 sata. Ovim je broj smrtnih slučajeva povezanih s glađu od oktobra 2023. godine porastao na 322 osobe, uključujući 121 dijete.