Najmanje 63.025 Palestinaca ubijeno je u genocidnom ratu Izraela u Pojasu Gaze od oktobra 2023. godine, dok je još pet osoba umrlo od gladi, saopćilo je u petak Ministarstvo zdravstva.
U saopštenju Ministarstva navodi se da je 59 tijela dovezeno u bolnice u posljednja 24 sata, dok su 224 osobe povrijeđene, čime je broj povrijeđenih u izraelskom napadu porastao na 159.490.
“Mnoge žrtve su i dalje zarobljene pod ruševinama i na cestama jer spasioci ne mogu doći do njih“, dodaje se.
Ministarstvo je također napomenulo da je 23 Palestinaca ubijeno, a preko 182 povrijeđeno u vatri izraelske vojske dok su pokušavali dobiti humanitarnu pomoć u posljednja 24 sata, čime je ukupan broj Palestinaca ubijenih dok su tražili pomoć porastao na 2.203, a preko 16.228 ranjenih od 27. maja.
Ministarstvo je saopćilo da je još petoro Palestinaca umrlo od pothranjenosti i gladi u posljednja 24 sata. Ovim je broj smrtnih slučajeva povezanih s glađu od oktobra 2023. godine porastao na 322 osobe, uključujući 121 dijete.
Od 2. marta, izraelske vlasti su potpuno zatvorile sve granične prijelaze u Gazi, gurajući 2,4 miliona stanovnika te teritorije u glad.
Procjena sigurnosti hrane koju su podržale UN već je potvrdila glad na sjeveru Gaze i očekuje da će se ona proširiti dalje na jug do kraja septembra.
Izraelska vojska je nastavila napade na Pojas Gaze 18. marta i od tada je ubila 11.178 ljudi i ranila 47.449 drugih, prekršivši sporazum o primirju i razmjeni zarobljenika koji je stupio na snagu u januaru.
Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde.