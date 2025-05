Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković najavio je kako će zbog odluke vlade bh. entiteta Republika Srpska da iz Banje Luke praktično protjera njemačku ministricu za Evropu Annu Luhrmann zatražiti da se EUFOR odmah angažuje kako bi se uhapsio Milorad Dodik i njegovi saradnici, javlja Anadolu.

Rekao je da od petka imaju vanredno stanje zbog najvećeg diplomatskog skandala, koje je nazvao "terorističkim prijetnjama" ministrici Vlade Njemačke, koja po Bečkoj konvenciji ima sva prava. Naveo je da je njoj zaprijećeno silom iz RS-a.

"Ovo je nešto zbog čega gori diplomatska scena u Bosni i Hercegovini i van nje. Želimo da pokrenemo neke aktivnosti koje se zaista moraju dinamizirati", kazao je Konaković na vanrednoj konferenciji za novinare u Sarajevu, u subotu.

Najavio je da će uputiti pisma čelnicima Evropske unije, prije svega Kaji Kallas, Ursuli von der Layen i Marti Kos, čelnicima zemalja EU-a i Sjedinjenih Američkih Država, Velikoj Britaniji i EUFOR-u.

Istakao je da je situacija u Bosni i Hercegovini prešla u okvire "opasnog".

"Jučer je Milorad Dodik direktno tražio da se Anna Luhrmann preplaši i protjera iz Banje Luke", istakao je šef bh. diplomatije, navodeći da imaju zvaničnu informaciju od ljudi s terena, koji su tamo bili, da je Dodik lično insistirao da se ta stvar dovede do kraja.

Pozvao je domaće pravosuđe da hitno reaguje na ono što je u petak uradila vlast RS-a, kao i to da dinamizira ostale aktivnosti protiv Dodika.

Konaković traži i promptno djelovanje EUFOR-a.

"Dodik je jučer svoje saradnike obavještavao o protjerivanju i prijetnjama ministrici Lurman i ima podršku Srbije. On često zna manipulisati informacijama", objasnio je.

Za Konakovića je "indikativno" to da su ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić i zamjenik premijera Srbije Aleksandar Vulin dan ranije bili na obilježavanju Dana MUP-a RS u Banjoj Luci.

Pojasnio je kako to znači hitno pokretanje pravosudnog progona, jer je za one koji ugrožavaju osobe pod međunarodnom zaštitom u BiH propisana kazna od šest mjeseci do pet godina zatvora.

Očekuje da i pravosuđe reaguje, te ih je pozvao da dinamiziraju "ono što već rade" i da intenziviraju akcije kako bi se Dodik uhapsio. Podsjetio je da EUFOR ima mandat da asistira pri hapšenju.

"Dodik je bio spreman lišiti slobode i života i protjerati visokog diplomatu ministricu Luhrmann s prostora RS-a i tu nema prostora ni za kakve kalkulacije. Evropska unija je na ozbiljnom ispitu", ocijenio je.

"Ako ne može EU biti efikasan u Bosni i Hercegovini, onda sigurno ne može biti efikasan u Ukrajini. Nećemo da se sljedeće godine ili narednih godina u Bosni i Hercegovini obilježava dan stradanja policajaca koji su hapsili Dodika i učinit ćemo sve da se to ne dogodi", istakao je Konaković, dodavši da zbog toga asistencija EUFOR-a pri hapšenju Dodika ostaje ozbiljna obaveza.

Pozvao je HDZ BiH "da se uozbilji" u procesu izbacivanja Dodika iz vlasti na razini BiH nakon što je postalo jasno da s njim više nitko neće sarađivati.

Mišljenja je da već naredne sedmice treba uslijediti imenovanje jednog od čelnika opozije iz RS-a Nebojše Vukanovića za novog ministra sigurnosti BiH, čime bi se ujedno deblokirao rad Vijeća ministara BiH.

Vlada bh. entiteta Republika Srpska na telefonskoj sjednici u petak donijela je zaključak kojim je ministrica za evropske poslove i klimu Njemačke Anna Luhrmann proglašena nepoželjnom osobom u tom entitetu.

Luhrmann je izjavila da je tokom posjete Banjoj Luci doživjela toplo gostoprimstvo građana, ali i ozbiljne prijetnje predstavnika vlasti entiteta Republika Srpska.

Politička kriza u Bosni i Hercegovini uslijedila je nakon što je Sud BiH krajem februara nepravomoćno osudio Dodika na godinu zatvora i šest godina zabrane vršenja dužnosti entitetskog predsjednika, zbog "nepoštivanja odluka visokog predstavnika u BiH".

Tužilaštvo BiH je potom izdalo nalog za privođenje Dodika, kao i premijera RS-a Radovana Viškovića i Nenada Stevandića, čelnika entitetske skupštine. Osumnjičeni su za krivično djelo "napad na ustavni poredak" nakon što je Narodna skupština RS-a usvojila, a Dodik potpisao ukaz o objavi zakona kojima se zabranjuje djelovanje državnih pravosudnih i sigurnosnih institucija u tom bh. entitetu.

Sud BiH ranije je prihvatio prijedlog državnog Tužilaštva o raspisivanju međunarodne potjernice za Dodikom i Stevandićem, koji se terete za krivično djelo "napad na ustavni poredak". Interpol nije raspisao međunarodnu potjernicu.