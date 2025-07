Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić predstavio je nove tramvaje turskog proizvođača Bozankaja od kojih će se jedan od utorka naći u saobraćaju i najavio da do 25. marta sljedeće godine treba da stigne svih 25.

Tokom predstavljanja novih vozila u tramvajskom depou GSP "Beograd" na Novom Beogradu, Šapić je rekao da je srećan i ponosan što se nakon 15 godina nabavljaju tramvaji u sklopu velike reforme javnog prevoza.

"Beograd zaslužuje daleko kvalitetniji javni prevoz, kao što to imaju i druge evropske metropole", rekao je gradonačelnik, objavio je Tanjug.

On je naveo da su do sada stigla tri tramvaja iz Turkiye, da je jedan od njih završio period testiranja od dva mjeseca i da će od utorka saobraćati na liniji 12.

Četvrti tramvaj bi trebalo da stigne do kraja mjeseca, a ostali će pristizati tempom od tri vozila mjesečno, tako da bi, kako je rekao Šapić, Beograd do nove godine trebalo da ima 19 do 20 novih tramvaja iz Turkiye, a do 25. marta sljedeće godine trebalo bi da stigne svih 25.