SVIJET
2 minuta čitanja
Australija odbacila iranska negiranja umiješanosti u antisemitske napade
U razgovoru za ABC Radio u srijedu, Penny Wong branila je odluku svoje vlade o protjerivanju iranskog ambasadora.
Australija odbacila iranska negiranja umiješanosti u antisemitske napade
Wong je također upozorila Australce da ne putuju u Iran, napominjući da je zemlja dugo bila pod savjetovanjem "ne putujte". / AA
27 August 2025

Australijska ministrica vanjskih poslova odbacila je iranska poricanja o umiješanosti u antisemitske napade na australijskom tlu, rekavši da je Teheran "prešao granicu".

U razgovoru za ABC Radio u srijedu, Penny Wong branila je odluku svoje vlade o protjerivanju iranskog ambasadora i rekla da su odluku donijeli nakon duge istrage.

"Očigledno smo vidjeli šta je iranski ministar vanjskih poslova rekao. Mi to odbacujemo", rekla je.

Wong je također upozorila Australce da ne putuju u Iran, napominjući da je zemlja dugo bila pod savjetovanjem "ne putujte".

"Očigledno, ovo situaciju čini još težom, dijelom i zato što više nema australijskog osoblja koje bi pomoglo Australcima u Iranu. Moja poruka je jasna: ne putujte u Iran. A ako ste u Iranu, molim vas, vratite se kući", rekla je.

Njene primjedbe uslijedile su nakon što je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi rekao da njegova zemlja ne stoji iza bilo kakvog napada u Australiji i nazvao australijskog premijera Anthonyja Albanesea "slabim političarem".

Preporučeno

„Iran je dom jedne od najstarijih jevrejskih zajednica na svijetu, uključujući desetine sinagoga. Optuživati ​​Iran za napad na takva mjesta u Australiji dok mi činimo sve što možemo da ih zaštitimo u našoj zemlji nema nikakvog smisla“, napisao je Araghchi na platformi društvene mreže X sa sjedištem u SAD-u, kasno u utorak.

„Iran plaća cijenu za podršku australijskog naroda Palestini. Canberra bi trebala znati da ne treba pokušavati umiriti režim koji vode ratni zločinci. To će samo ohrabriti (izraelskog premijera Benjamina) Netanyahua i njemu slične“, dodao je.

U utorak je Australija protjerala iranskog ambasadora i obustavila operacije u svojoj ambasadi u Teheranu, tvrdeći da je zemlja usmjerila antisemitske napade na australijsko tlo.

To je bio prvi put da je Australija protjerala ambasadora od Drugog svjetskog rata.

Albanese je također rekao da će Australija iranski Korpus islamske revolucionarne garde proglasiti terorističkom organizacijom.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us