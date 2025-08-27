Australijska ministrica vanjskih poslova odbacila je iranska poricanja o umiješanosti u antisemitske napade na australijskom tlu, rekavši da je Teheran "prešao granicu".

U razgovoru za ABC Radio u srijedu, Penny Wong branila je odluku svoje vlade o protjerivanju iranskog ambasadora i rekla da su odluku donijeli nakon duge istrage.

"Očigledno smo vidjeli šta je iranski ministar vanjskih poslova rekao. Mi to odbacujemo", rekla je.

Wong je također upozorila Australce da ne putuju u Iran, napominjući da je zemlja dugo bila pod savjetovanjem "ne putujte".

"Očigledno, ovo situaciju čini još težom, dijelom i zato što više nema australijskog osoblja koje bi pomoglo Australcima u Iranu. Moja poruka je jasna: ne putujte u Iran. A ako ste u Iranu, molim vas, vratite se kući", rekla je.

Njene primjedbe uslijedile su nakon što je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi rekao da njegova zemlja ne stoji iza bilo kakvog napada u Australiji i nazvao australijskog premijera Anthonyja Albanesea "slabim političarem".