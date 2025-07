Emine Erdogan je prisustvovala konferenciji pod nazivom "Ekonomija zasnovana na bratstvu: Etički multilateralizam" održanoj u Papinskom institutu društvenih nauka u Vatikanu.

Na konferenciji su učestvovali, među ostalima, prof. Jeffrey Sachs (UN), kardinal Peter Turkson, sestra Helen Alfrod, te visoki predstavnik UN-a za savez civilizacija Miguel Angel Moratinos. Raspravljalo se o multilateralizmu, multipolarnosti, reformi UN-a i globalnom građanstvu.

Govoreći na panelu „Multilateralizam za globalno građanstvo“, Erdogan je izrazila zadovoljstvo što je okružena ljudima koji vjeruju da je čovječanstvo, u svim bojama i glasovima, snažnije.

Erdogan je između ostalog naglasila da je ova poruka manifest potlačenih i zapostavljenih širom svijeta i poziv na globalnu pravdu. “Pružili smo pomoć bez obzira na vjeru, jezik, rasu ili regiju – od Mijanmara do Somalije, od Jemena do Ukrajine. Globalno građanstvo ne smije značiti brisanje razlika – nije to koncept koji ljude želi stopiti u jedan identitet.”

„U našoj vjeri, čovjek je emanet drugom čovjeku“

Erdogan je istaknula da je čovječanstvo jedna velika porodica: „Svi smo mi članovi velike ljudske porodice, okupljeni oko stola Zemlje. Zato ovu planetu i nazivamo našim zajedničkim domom. Kao što je Mevlana rekao: 'Nebo je moj dom, a čovječanstvo moja porodica.' Naše različite rase, jezici, kulture i vjerovanja stvaraju veličanstven mozaik. Naša vjera kaže: čovjek je čovjeku emanet.“

Osvrnula se na alarmantne podatke: više od 150 miliona siročadi, 32 miliona umrlih od gladi u Africi, 3 milijarde ljudi koji preživljavaju s manje od 5,5 dolara dnevno, 244 miliona djece bez prava na obrazovanje, oko 70 miliona izbjeglica, te stravične žrtve u Gazi, uključujući bebe koje nisu doživjele prvi rođendan.

„Potrebna su nam nova rješenja za buđenje ljudske porodice“

Emine Erdogan je kritikovala potrošački „kupi-baci“ mentalitet i naglasila da postojeći sistemi ne mogu izgraditi pravedan svijet: „Trebaju nam nova rješenja koja će probuditi ljudsku porodicu.“

„Pružamo ruku pomoći bez diskriminacije“

Podsjetila je da Turkiye i dalje pruža utočište za oko 4 miliona izbjeglica iz Sirije i omogućava siguran i dostojanstven povratak onima koji žele. „Pružamo pomoć širom svijeta – od Mijanmara do Somalije, Jemena i Ukrajine. Jer Anadolija je domovina u kojoj različiti glasovi čine veličanstvenu ljudsku pjesmu.“

„Globalno građanstvo mora dobiti novo značenje“

Upozorila je da je erozija multikulturalnosti izvor islamofobije, mržnje i polarizacije u svijetu. „Globalno građanstvo ne bi smjelo biti ideja koja briše razlike i ljude svodi na jedan identitet. Takav svijet bi zauvijek izgubio svoje bogatstvo.“

Podsjetila je na Mevlanine riječi: „U mojoj vjeri je šestarov igleni kraj pričvršćen, ali drugim krajem obilazim 72 naroda.“ „To je metafora za novu viziju globalnog građanstva – ostajemo čvrsto vezani za svoj identitet, ali se trudimo za blagostanje, mir i sreću cijelog čovječanstva.“

„Nijedna država se ne može sama nositi s krizama“

Naglasila je važnost etičkog multilateralizma i zajedničkog djelovanja protiv klimatskih promjena i nejednakosti. „Nažalost, teret nije ravnomjerno raspoređen – zemlje koje najmanje doprinose klimatskoj krizi najviše pate.“

„Pokret ‘Nula otpada’ – naš dug čovječanstvu“

Podsjetila je da je pokret Nula otpada počeo 2017. u Turkiye i prerastao u globalnu inicijativu UN-a: „Naš odnos prema prirodi mora se temeljiti na poštovanju i odgovornosti.“

„Digitalno doba nosi i velike rizike“

Upozorila je na rastuću ovisnost o internetu i društvenim mrežama, dok polovica svjetske populacije još uvijek nema pristup internetu. „Ovo je paradoks digitalnog doba.“

„Vrijednosti ne mogu ostati privilegija samo nekoliko zemalja“

Naglasila je kako vrijednosti poput mira, sigurnosti, ljudskih prava i demokratije ne smiju biti privilegija nekoliko država. „Poruka ‘Svijet je veći od pet’ je manifest potlačenih i poziv na globalnu pravdu. Poziva nas da svaku osobu i njen interes vidimo kao vlastiti.“

„Ljudski život i dostojanstvo su svima sveti“

Zaključila je: „Čovječanstvo treba nove vrijednosti: saosjećanje, pravdu, ljubav, toleranciju i dobru volju. Život i dostojanstvo čovjeka su sveta vrijednost u svim religijama. Vjerujem da nas upravo zajedničko vjerovanje u te vrijednosti može izliječiti.“

Njen govor u Vatikanu ispraćen je velikim aplauzom, a konferencija je završena zajedničkom fotografijom.