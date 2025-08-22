RAT PROTIV GAZE
2 minuta čitanja
Najmanje 25 poginulih, desetine povrijeđene u novim izraelskim napadima na Pojas Gaze
Izraelska vojska granatirala školu u kojoj su smještene palestinske izbjeglice u gradu Gazi.
Najmanje 25 poginulih, desetine povrijeđene u novim izraelskim napadima na Pojas Gaze
Petero članova jedne porodice, uključujući troje djece, ubijeno je u izraelskom napadu na šator za raseljene osobe u istom naselju. / AP
16 sati prošlost

Izraelska vojska ubila je najmanje 25 ljudi u petak rano ujutro širom Pojasa Gaze, prema riječima medicinara.

Medicinski izvori rekli su Anadolu da je 12 ljudi, uključujući žene i djecu, ubijeno, a desetine povrijeđene kada je izraelska artiljerija granatirala školu u kojoj su bile smještene stotine raseljenih civila u naselju Sheikh Ridwan u gradu Gazi.

Petero članova jedne porodice, uključujući troje djece, ubijeno je u izraelskom napadu na šator za raseljene osobe u istom naselju.

Izraelska vojska gađala je stambenu zgradu u izbjegličkom kampu Shati, u zapadnom dijelu grada Gaze, ubivši palestinski par i njihove dvije kćerke.

U jugoistočnom dijelu grada Gaze, izraelski avioni su pogodili grupu civila u naselju Sabra, što je rezultiralo smrću majke i sina, dok je u drugom napadu na kuću u istom području ubijeno i ranjeno nekoliko osoba.

Izraelska vojska je izvršila intenzivno bombardiranje u blizini medicinskog centra i džamije u naselju Sabra.

Preporučeno

U centralnom Pojasu Gaze, dvoje Palestinaca je ubijeno, a petero je ranjeno kada su dva izraelska samoubilačka drona ciljala stan u izbjegličkom kampu Nuseirat.

Izraelska vojska je pogodila postrojenje za desalinizaciju vode u gradu Asdaa u zapadnom Kan Younisu, ranivši raseljene civile koji su čekali vodu.

Nekoliko Palestinaca je također ranjeno u izraelskom napadu koji je ciljao napuštenu kuću u izbjegličkom kampu Kan Younis.

Izrael je od oktobra 2023. ubio više od 62.100 Palestinaca u Gazi. Vojna kampanja je devastirala enklavu, koja se suočava s glađu.

Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u toj enklavi.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us