Izraelska vojska ubila je najmanje 25 ljudi u petak rano ujutro širom Pojasa Gaze, prema riječima medicinara.

Medicinski izvori rekli su Anadolu da je 12 ljudi, uključujući žene i djecu, ubijeno, a desetine povrijeđene kada je izraelska artiljerija granatirala školu u kojoj su bile smještene stotine raseljenih civila u naselju Sheikh Ridwan u gradu Gazi.

Petero članova jedne porodice, uključujući troje djece, ubijeno je u izraelskom napadu na šator za raseljene osobe u istom naselju.

Izraelska vojska gađala je stambenu zgradu u izbjegličkom kampu Shati, u zapadnom dijelu grada Gaze, ubivši palestinski par i njihove dvije kćerke.

U jugoistočnom dijelu grada Gaze, izraelski avioni su pogodili grupu civila u naselju Sabra, što je rezultiralo smrću majke i sina, dok je u drugom napadu na kuću u istom području ubijeno i ranjeno nekoliko osoba.

Izraelska vojska je izvršila intenzivno bombardiranje u blizini medicinskog centra i džamije u naselju Sabra.