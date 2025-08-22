Izraelska vojska ubila je najmanje 25 ljudi u petak rano ujutro širom Pojasa Gaze, prema riječima medicinara.
Medicinski izvori rekli su Anadolu da je 12 ljudi, uključujući žene i djecu, ubijeno, a desetine povrijeđene kada je izraelska artiljerija granatirala školu u kojoj su bile smještene stotine raseljenih civila u naselju Sheikh Ridwan u gradu Gazi.
Petero članova jedne porodice, uključujući troje djece, ubijeno je u izraelskom napadu na šator za raseljene osobe u istom naselju.
Izraelska vojska gađala je stambenu zgradu u izbjegličkom kampu Shati, u zapadnom dijelu grada Gaze, ubivši palestinski par i njihove dvije kćerke.
U jugoistočnom dijelu grada Gaze, izraelski avioni su pogodili grupu civila u naselju Sabra, što je rezultiralo smrću majke i sina, dok je u drugom napadu na kuću u istom području ubijeno i ranjeno nekoliko osoba.
Izraelska vojska je izvršila intenzivno bombardiranje u blizini medicinskog centra i džamije u naselju Sabra.
U centralnom Pojasu Gaze, dvoje Palestinaca je ubijeno, a petero je ranjeno kada su dva izraelska samoubilačka drona ciljala stan u izbjegličkom kampu Nuseirat.
Izraelska vojska je pogodila postrojenje za desalinizaciju vode u gradu Asdaa u zapadnom Kan Younisu, ranivši raseljene civile koji su čekali vodu.
Nekoliko Palestinaca je također ranjeno u izraelskom napadu koji je ciljao napuštenu kuću u izbjegličkom kampu Kan Younis.
Izrael je od oktobra 2023. ubio više od 62.100 Palestinaca u Gazi. Vojna kampanja je devastirala enklavu, koja se suočava s glađu.
Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u toj enklavi.