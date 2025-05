"Tvoja kampanja genocida i aparthejda neće uspjeti."



Propalestinski aktivista iz New Yorka prekinuo je ručak organizovan za Itamara Ben-Gvira, izjavivši da će izraelski ministar nacionalne sigurnosti "biti upamćen kao nacista, a Palestina će biti slobodna".

„Cijeli svijet je uz Palestinu i otpor“, rekao je aktivista za TRT World, nakon što je podijelio snimak svoje akcije.

„Itamar Ben-Gvir je ratni zločinac. On predstavlja genocidni aparthejd režim. Nije dobrodošao u New York i pobrinut ćemo se da to i sazna“, dodao je.