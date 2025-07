U zagrebačkoj dvorani "Lisinski" održana je komemoracija posvećena sjećanju na tri desetljeća od genocida počinjenog u Srebrenici – najmračnijeg zločina počinjenog na tlu Europe nakon Drugog svjetskog rata.

Okupljenima su se obratili najviši predstavnici Sabora, Vlade i bošnjačkih asocijacija, kao i svjedokinja srebreničkog genocida.

„Čak i kada pomislimo da su svi konačno izvukli ispravne pouke i da se zločini poput srebreničkog neće ponoviti, pojave se novi primjeri čovjekove okrutnosti. Danas znamo da zvjerstva počinjena u Srebrenici, ali i u Vukovaru i Škabrnji, nisu bila dovoljna da se spriječe sva suvremena stratišta o kojima do nas svakodnevno dopiru vijesti. Nemir i nesigurnost su se uvukli duboko u pore svijeta u kojem živimo. Od rata na europskom kontinentu do sukoba na Bliskom istoku, u Aziji i Africi stalno promatramo dokaze kako je zlo još uvijek među nama“, kazao je predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.

Saborski zastupnik bošnjačke nacionalne manjine Armin Hodžić podsjetio je kako je više od osam tisuća nedužnih muškaraca i dječaka u srpnju 1995. godine mučki ubijeno samo zato što su bili Bošnjaci, muslimani.

„Hrvatska zna što znači patnja, zna što znači Vukovar. Zato je snažno kada iz Vukovara krene trka života, ultramaraton Vukovar - Srebrenica. I ove godine kao i svih prethodnih ti tihi heroji trčali su stotinama kilometara povezujući dva grada boli i dva naroda dostojanstva. Taj maraton nije samo trka, to je hod kroz suze, molitvu i tišinu, to je most koji su izgradili, ne diplomati već naši trkači. Ljudi koji znaju da je sjećanje dužnost, a istina temelj budućnosti. Hvala im što pokazuju da između Bošnjaka i Hrvata, između Vukovara i Srebrnice, postoji nešto veće od politike, a to je zajednički otpor zaboravu“, poručio je Hodžić.

Dodao je kako „negatori genocida danas više nisu u podrumima mržnje, kako sjede u institucijama, nose odijela i pišu povijest“, ali „Bošnjaci ne smiju biti samo narod bola, nego i narod svijesti, organizacije, dostojanstva i političke odlučnosti“, zaključio je.

Na komemoraciji su govorili i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, Melita Mulić, izaslanica predsjednika Hrvatske, Luka Korlaet, zamjenik gradonačelnika Zagreba, Elma Kovačević Bajtal, veleposlanica Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj i Bermin Meškić, predsjednik Nacionalne koordinacije Bošnjaka u Hrvatskoj.

U Hrvatskom saboru genocid u Srebrenici komemorira se od 2005. godine, kada je jednoglasno usvojena izjava o Srebrenici. Hrvatski sabor je 2009. proglasio 11. srpnja Danom sjećanja na genocid o Srebrenici, kao i Opća Skupština ujedinjenih naroda koja je isti datum proglasila Međunarodnim danom promišljanja i sjećanja na genocid u Srebrenici.