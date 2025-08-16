Turkiye je u subotu uputila saučešće Pakistanu zbog stotina izgubljenih života usljed poplava.

“Duboko smo ožalošćeni zbog gubitka života u poplavama u Pakistanu,” navodi se u saopštenju turskog Ministarstva vanjskih poslova.

“Molimo Allaha za milost onima koji su izgubili živote i izražavamo saučešće narodu Pakistana,” dodaje se u saopštenju.

Prema navodima pakistanskih vlasti u subotu, broj poginulih u bujičnim poplavama i klizištima izazvanim jakim kišama porastao je na 321.

Većina stradalih nalazi se u sjeverozapadnoj provinciji Khyber Pakhtunkhwa, gdje je Pokrajinska uprava za upravljanje katastrofama saopćila da je poginulo 307 ljudi.