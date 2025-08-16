Turkiye je u subotu uputila saučešće Pakistanu zbog stotina izgubljenih života usljed poplava.
“Duboko smo ožalošćeni zbog gubitka života u poplavama u Pakistanu,” navodi se u saopštenju turskog Ministarstva vanjskih poslova.
“Molimo Allaha za milost onima koji su izgubili živote i izražavamo saučešće narodu Pakistana,” dodaje se u saopštenju.
Prema navodima pakistanskih vlasti u subotu, broj poginulih u bujičnim poplavama i klizištima izazvanim jakim kišama porastao je na 321.
Većina stradalih nalazi se u sjeverozapadnoj provinciji Khyber Pakhtunkhwa, gdje je Pokrajinska uprava za upravljanje katastrofama saopćila da je poginulo 307 ljudi.
Pet osoba je prijavljeno mrtvo u provinciji Gilgit-Baltistan, a devet drugih u dijelu Kašmira pod upravom Pakistana, poznatom i kao Azad Jammu i Kašmir.
Komunikacije u više područja su prekinute zbog oštećenja mobilnih tornjeva.
Nacionalna uprava za upravljanje katastrofama upozorila je na novi talas monsunskih kiša od petka do 10. septembra.
Vlasti su također upozorile da je porast temperatura ubrzao topljenje snijega i glečera u planinskim područjima, što je povećalo vodostaj rijeka.
Monsunske kiše, koje obično traju od juna do septembra, često prouzrokuju razaranja širom Južne Azije, uključujući Pakistan, ali je klimatska promjena u posljednjim godinama povećala njihovu nepredvidivost i intenzitet.